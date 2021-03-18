Тихановская объявила о начале голосования за переговоры с властями (дополнено)

Минск, 18 марта. Белорусский демократический лидер Светлана Тихановская 18 марта объявила о начале общенационального голосования на платформе "Голос" за организацию переговоров с представителями власти при международном посредничестве.

Заявление транслировалось в youtube-канале политика.

По словам Тихановской, нынешний кризис в Беларуси можно разрешить мирным путем "через переговоры при международном посредничестве". Она подчеркнула, что общенациональное голосование запускается "не вместо уличных протестов", а вместе с ними.

"Причина кризиса в том, что власть удерживает человек, который проиграл выборы, — заявила демократический лидер. — Он отказался уходить с поста, плюнув в лицо миллионам белорусов. Он пытается управлять страной с помощью насилия и репрессий, хотя даже это не заставило нас ему подчиниться. И теперь у нас закрывают бизнесы, цены растут, а пенсии и зарплаты падают. Из Беларуси уходят инвесторы и торговые партнеры. А главное — в стране никто не чувствует себя безопасно. В своих домах люди вздрагивают, когда слышат шум за дверью. И боятся вызова к начальству, потому что всякий раз ждут, что им не продлят контракт. Вот цена, которой бывший президент удерживает власть. И платим ее мы с вами".

"В преддверии 25 марта Лукашенко начал угрожать нам гражданской войной, заявив о привлечении армии к подавлению протестов. Это шаг страха и отчаяния. Ведь он уже потерял поддержку своего народа — но теперь он теряет поддержку даже сторонников. И паникует, потому что понимает, что больше не может положиться на МВД. Выбранный им путь управления страной неизбежно приведет к его уходу. Но мы не готовы ждать. Почему? Потому что он готов сколько угодно жертвовать людьми. А мы — нет", — сказала Тихановская.

Потому, добавила она, сторонники перемен выбирают "не оружие, а ненасильственный протест и честный голос". Чем больше голосов, "тем громче для всего мира звучит требование решить кризис мирно и без новых жертв", убеждена Тихановская.

По ее словам, голос за переговоры — это "голос за спасение сотен заключенных, страдающих в тюрьме за свое мнение, шаг к государству, где уважают людей и их взгляды, где справедливые зарплаты и цены". "И что очень важно — это конкретный сигнал для международных партнеров к действию", — считает Тихановская.

"Мы запускаем это голосование, чтобы провести переговоры с теми представителями режима, которые готовы думать о будущем и принимать зрелые решения, а не затягивать кризис до полной катастрофы, такие люди есть, — заявила демократический лидер. — И им переговоры нужны не меньше, чем нам, потому что насилие и беззаконие ухудшило их жизнь тоже".

По ее словам, переговоры являются "универсальным инструментом, который позволил множеству стран и народов отстоять себя". "Это будет серия встреч на разных уровнях. Переговорные группы разных сторон смогут выработать решения, как вывести нашу страну из кризиса, не допустив новых жертв и не заключая тайных сделок. Именно для этого нам нужно международное посредничество", — пояснила Тихановская.

Ради этого заявления, по словам Тихановской, она "семь месяцев работала с иностранными политиками и организациями, рассказывала о реальной ситуации в Беларуси и заручилась поддержкой, собирала мощную профессиональную команду". "Ваши голоса помогут нам добиться решительных шагов со стороны международных структур — ОБСЕ и ООН, — заявила Тихановская. — Они готовы организовать площадку и выступить посредниками, а также вынудить режим пойти на переговоры. А главное, наши голоса вернут нам чувство единства, большинства и силы".

"Перед началом переговоров мы укрепим нашу переговорную позицию: через протесты и кампании гражданского неповиновения. Мы мобилизуем все наши ресурсы, чтобы на вторую волну протеста у режима не хватило ни сил, ни денег. Мы подготовим пакет решений, как в переходный период поддерживать безопасность, стабилизировать экономику и готовить новые президентские выборы. Мы будем формировать переговорную группу и расширять нашу программу "Диалог" для вовлечения госслужащих и силовиков", — сообщила демократический лидер.

Тихановская отметила, что общенациональное голосование на платформе "Голос" ее команда запускает вместе с Координационным советом по урегулированию политического кризиса, инициативой бывших силовиков ByPol, фондами солидарности и другими демократическими силами. "Наша с вами общая задача — сделать так, чтобы проголосовал каждый ответственный белорус, и тогда уже ко Дню Воли мы увидим первые результаты", — заявила она.

"Данным платформы "Голос" доверяют везде, на нее ссылаются Евросоюз, ОБСЕ, США и многие другие, — сказала демократический лидер. — Мир понимает, что сегодня это один из реальных способов заявить наши требования. Мы должны сделать это вместе — как во времена выборов прошлым летом, когда мы взяли свою судьбу в свои руки. И теперь пришло время довести дело до конца. Нам вместе строить новую Беларусь, и никто не сделает этого за нас".

Тихановская призвала всех граждан голосовать самим и распространять информацию о голосовании в своем окружении.

Светлана Тихановская баллотировалась на пост президента на выборах в августе прошлого года. По данным ЦИК, она набрала 10,1% голосов, Лукашенко — 80,1%. По оценкам независимых наблюдателей и правозащитников, выборы прошли с грубейшими нарушениями, а их итоги были сфальсифицированы. Тихановская не признала итоги выборов и публично призвала к проведению новой президентской кампании. Во избежание преследований она, как и многие члены ее команды, вынуждена была покинуть страну. Многие западные государства признали Тихновскую лидером белорусской оппозиции, с ней встречались и продолжают встречаться руководители стран ЕС. В их числе были канцлер ФРГ Ангела Меркель и президент Франции Эмманюэль Макрон. С сентября 2020 года Тихановская посетила 15 стран: Австрию, Бельгию, Германию, Данию, Испанию, Латвию, Литву, Нидерланды, Польшу, Португалию, Словакию, Финляндию, Швецию, Швейцарию и Эстонию.

5 марта Генпрокуратура Беларуси сообщила, что направила в адрес литовских коллег просьбу о выдаче Тихановской "для привлечения к уголовной ответственности за преступления против порядка управления, общественной безопасности и государства". В тот же день министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис заявил, что Вильнюс не станет удовлетворять этот запрос.