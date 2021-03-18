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Дата распечатки: 18.03.2021 22:35
 
18.03.2021 21:12 Экономика

Утверждена Государственная инвестиционная программа на 2021 год

Минск, 18 марта. Указом Александра Лукашенко утверждена Государственная инвестиционная программа на 2021 год.

На финансирование 102 объектов, включенных в документ, предполагается направить 664,2 млн рублей, в том числе за счет государственных капитальных вложений — 399,5 млн, средств государственного целевого фонда национального развития — 105 млн.

Намечено начать финансирование строительства (реконструкции) 28 объектов, ввести в эксплуатацию 48 объектов.

Планируется завершить строительство средних школ в Барановичах, Столбцах, Бобруйске, детских дошкольных учреждений в Молодечно и Фаниполе, поселке Дружный Пуховичского района, автовокзала, жилого дома для работников учреждений образования, полигона твердых бытовых отходов в Островце.

Справка БелаПАН. Государственная инвестиционная программа на 2020 год была утверждена 20 декабря 2019-го (581 млн рублей, 107 объектов), на 2019 год — 21 февраля того же года (511 млн рублей, 113 объектов).

БелаПАН.

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