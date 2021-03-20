Спецдокладчики ООН призывают прекратить давление на правозащитников и гражданское общество Беларуси

Минск, 20 марта. Эксперты ООН по правам человека обеспокоены ужесточением преследований правозащитников в Беларуси и призывают власти снять все ограничения на деятельность гражданского общества. Об этом заявила Мэри Лолор, спецдокладчик Организации Объединенных Наций по вопросу о положении правозащитников по всему миру, сообщается на сайте ООН.

"Обычным делом стали обыски в офисах, аресты правозащитников и препятствия в работе адвокатов. Я даже получила сообщения о том, что многих подвергают уголовному преследованию и жестокому обращению за то, что они сотрудничают с ООН", — заявила Лолор, имея в виду Сергея Дроздовского и Олега Граблевского из Офиса по правам людей с инвалидностью, сотрудничавших с Управлением ООН по правам человека.

"Их лишили свободы в связи с правозащитной деятельностью, — убеждена спецдокладчик. — Дроздовского, директора организации, который передвигается в инвалидном кресле, подвергли мучительному семичасовому допросу, а Граблевскому, юристу офиса, во время допроса велели раздеться".

Специальный докладчик ООН по правам людей с инвалидностью Джерард Куинн также обеспокоен арестом активистов. Он подчеркнул, что их деятельность крайне важна для того, чтобы изменить положение людей, которые, как правило, брошены на произвол судьбы. "И, между прочим, в соответствии с Конвенцией ООН о правах инвалидов государства обязаны конструктивно взаимодействовать с этой группой населения и работающими с ней организациями", — добавил Куинн.

Впрочем, как подчеркивают правозащитники ООН, преследование Дроздовского и Граблевского — это лишь пример дальнейшего наступления на белорусское гражданское общество, которое началось после президентских выборов в августе 2020 года.

В сообщении пресс-центра ООН отмечается, что еще в сентябре была арестована координатор волонтеров правозащитного центра "Весна" Мария (Марфа) Рабкова, которую обвиняют в организации массовых беспорядков. Спецдокладчики ООН сразу же выступили в защиту Рабковой и потребовали освободить ее. Однако вместо этого власти предъявили ей новые обвинения.

Четверо сотрудников "Пресс-клуба Беларусь", которые отслеживали нарушения прав журналистов, были задержаны за уклонение от уплаты налогов. Еще одного депортировали в Россию.

Мэри Лолор также беспокоит новая тактика властей: многих правозащитников вынуждают подписывать соглашение о неразглашении. "Соглашения о конфиденциальности фактически криминализуют распространение информации, связанной с правами человека", — считает она. Лолор призвала отменить все ограничения на деятельность гражданского общества.

"Большинству задержанных предъявляют обвинения в экономических преступлениях", — сказала Лолор, добавив, что у нее вызывает серьезные опасения вопрос справедливости судопроизводства.

Сообщается, что эксперт "находится в контакте с властями Беларуси по этому вопросу". К требованиям Лолор присоединились ее коллеги. Кроме Джерарда Куинна это Анаис Марен, специальный докладчик по вопросу о положении в области прав человека в Беларуси; Диего Гарсия-Сайян, специальный докладчик по вопросу о независимости судей и адвокатов; Нильс Мельцер, специальный докладчик по вопросу о пытках и других жестоких, бесчеловечных или унижающих достоинство видах обращения и наказания.

Специальные докладчики являются частью так называемых специальных процедур Совета по правам человека. Это международный правозащитный орган в системе ООН, заменивший Комиссию ООН по правам человека.