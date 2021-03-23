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Дата распечатки: 23.03.2021 11:25
 
23.03.2021 11:08 Политика, Общество

Минские власти отказали в проведении Дня Воли

Минск, 23 марта. Мингорисполком отклонил заявку организаторов проведения Дня Воли. Об этом БелаПАН сообщил один из организаторов, лидер движения "За Свободу" Юрий Губаревич.

В ответе горисполкома указано несколько причин для отказа. Например, отмечается, что выбранный организаторами маршрут не соответствует требованиям закона. Хотя маршрут ранее уже использовался на День Воли: шествие от пересечения проспекта Независимости с улицей Янки Купалы до пл. Парижской коммуны, 1, митинг на площадке перед оперным театром.

Кроме того, Мингорисполком ссылается на то, что у организаторов есть договор только с медиками, но нет договора с милицией и коммунальщиками, а без этих договоров власти не могут согласовать мероприятие.

Следует отметить, что договор со скорой помощью у организаторов был еще в начале марта.

В Мингорисполкоме также считают, что организаторы нарушили закон, объявив в СМИ маршрут и дату мероприятия до получения ответа от исполкома.

"Ответ Мингорисполкома не блещет оригинальностью, — сказал Губаревич. — Действуя явно согласованно с городским управлением милиции, они могли бы остановиться на одном пункте и отказать организаторам мероприятия из-за отсутствия договоров с милицией и коммунальщиками. Но они решили найти еще кучу подтверждений своему решению — в частности, сославшись на ситуацию с коронавирусом".

"Тут можно подчеркнуть, что для проведения государственных мероприятий, и даже в закрытых помещениях, это не является проблемой, — добавил политик. — Ссылка [в ответе исполкома] на неоднократное якобы нарушение заявителями закона "О массовых мероприятиях", который запрещает публикацию, разглашение даты, места и времени мероприятия до получения разрешения, выглядит абсурдно, потому что это была наша принципиальная позиция — не разглашать и не озвучивать такие сведения. Вряд ли Цуран (заместитель председателя Мингорисполкома Артем Цуран. — БелаПАН.) сможет найти хоть одну публикацию, где эти данные есть. Ну, наверное, кроме слов главы КГБ Тертеля, где такие данные озвучивались. Поэтому этот ответ исполкома выглядит как бездумное копирование других ответов с отказами, даже без вычитывания содержания".

22 марта стало известно, что милиция отказалась заключать договор с организаторами на охрану общественного порядка во время мероприятия. В ответе за подписью начальника столичной милиции Михаила Гриба в качестве оснований для отказа указаны коронавирус, маршрут, который выбрали организаторы для шествия, а также призывы к проведению несанкционированных акций, размещенные в телеграм-каналах, в том числе экстремистского характера.

Заявка на проведение Дня Воли с участием 30 тысяч человек была подана в Мингорисполком 9 марта от имени Белорусской социал-демократической партии (Грамада), общественного объединения "БНФ "Адраджэньне" и движения "За Свободу". Традиционно День Воли демократическая общественность отмечает 25 марта.

Елена Толкачева, БелаПАН.

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