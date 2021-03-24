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Адрес страницы: https://belapan.by/archive/2021/03/24/ru_akcija_vlast/
Дата распечатки: 24.03.2021 11:50
 
24.03.2021 11:36 Фото

Провластная акция возле посольства Польши в Минске

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Возле посольства Польши в Минске появились протестующие с красно-зелеными флагами и плакатами.

Фото Вадима Замировского, БелаПАН.

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