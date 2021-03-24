24.03.2021 11:36 Фото
Провластная акция возле посольства Польши в Минске
Возле посольства Польши в Минске появились протестующие с красно-зелеными флагами и плакатами.
Возле посольства Польши в Минске появились протестующие с красно-зелеными флагами и плакатами.
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