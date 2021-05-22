Первый замглавы Мининформа ответил на вопросы tut.by относительно блокировки портала

Минск, 22 мая. Первый заместитель министра информации Андрей Кунцевич 22 мая ответил на вопросы tut.by относительно блокировки портала и отсутствия у его сотрудников доступа к серверам.

"Во-первых, что касается блокировки — надо понимать, что это решение было принято не с бухты-барахты, а действительно Генпрокуратура установила факт нарушения законодательства о СМИ. Речь идет о статье 38-й, согласно ей запрещено размещение информации от имени незарегистрированных в нашей стране вот этих фондов. Эти акты подтвердились, таких статей не одна, скажем так. И именно на основании этого Министерство информации приняло данное решение, понимая, что законодательство должно соблюдаться", — заявил Кунцевич.

Отвечая на вопрос, когда будет возобновлен доступ к tut.by, он подчеркнул, что это вопрос не к Министерству информации.

"Это, наверное, вопрос не к Мининформу, а к управленческому звену портала tut.by — примут они какие шаги для устранения выявленных нарушений, не примут, мне об этом на сегодняшний день неизвестно", — сказал чиновник.

Комментируя информацию о том, что владельцы портала не имеют возможности что-либо сделать, поскольку отсутствует доступ к серверам, первый заместитель главы Мининформа посоветовал обратиться в другие ведомства.

"Ну не Министерство информации же забирало у них сервера! Это не в нашей компетенции. Пусть они разбираются с теми службами или организациями, в ведении которых данный вопрос находится", — отметил Кунцевич.

18 мая департамент финансовых расследований Комитета госконтроля провел обыски в редакции tut.by, ее региональных офисах и дома у сотрудников портала. Было заявлено, что в отношении должностных лиц ООО "ТУТ БАЙ МЕДИА" возбуждено дело по ч. 2 ст. 243 Уголовного кодекса (уклонение от уплаты налогов). Задержано 15 человек.

Практически одновременно на основании обращения Генеральной прокуратуры Министерство информации заблокировало доступ к сайту tut.by и его зеркалам.

"Генеральная прокуратура установила многочисленные факты нарушений закона о СМИ в части размещения запрещенной информации в ряде публикаций на интернет-ресурсе tut.by. В данных материалах содержится информация от имени незарегистрированного фонда BYSOL, — заявил Мининформ. — В соответствии со статьей 38 закона о СМИ в средствах массовой информации, на интернет-ресурсах запрещено распространение информации от имени организаций, не прошедших в установленном порядке государственную регистрацию".