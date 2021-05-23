Белорусская информационная компания
Адрес страницы: https://belapan.by/archive/2021/05/23/eu_1088554/
Дата распечатки: 24.05.2021 01:25
 
23.05.2021 23:22 Политика, Общество, Беларусь — Евросоюз

ЕС: Инцидент с самолетом не останется без последствий

Минск, 23 мая. Инцидент с вынужденной посадкой в Минске самолета Ryanair, летевшего из Афин в Вильнюс, не останется без последствий, говорится в опубликованном вечером 23 мая коммюнике президента Европейского совета Шарля Мишеля.

"Я самым решительным образом осуждаю принуждение к посадке рейса Ryanair в Минске, в Беларуси, 23 мая 2021 года и задержание властями Беларуси журналиста Романа Протасевича", — заявил Мишель.

Он призвал белорусские власти "немедленно освободить задержанного пассажира и полностью гарантировать его права".

"Лидеры ЕС обсудят этот беспрецедентный инцидент завтра на заседании Европейского совета. Этот инцидент не останется без последствий", — сообщил глава Евросовета.

Самолет после проверки салона и пассажиров вылетел из Минска в 20.54 и приземлился в Вильнюсе около 21.25. Пассажиров встретила в аэропорту премьер-министр Литвы Ингрида Шимоните.

Инцидент в той или иной форме осудили Литва, Польша, Греция, Франция, Германия, структуры ЕС и НАТО. Международная организация гражданской авиации (ICAO) выразила "серьезную обеспокоенность явно вынужденной посадкой рейса Ryanair и его пассажиров". Немедленного освобождения Протасевича потребовали Украина, Латвия и Эстония. Генпрокуратура Литвы начала досудебное расследование "захвата самолета".

Официальной информации белорусских властей о задержании Протасевича пока нет.

БелаПАН.

Авторизация

Логин:
Пароль:

Поиск

Расширенный поиск

Как искать?

Архив

  • день
  • месяц
  • год

Сюжеты




Понедельник, 24 Май 2021, 01:25
Дизайн
и программирование
regraphic

© 2000 — 2021 БелаПАН. Все права защищены.
Вся информация, размещенная на данном сайте, предназначена только для персонального использования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения БелаПАН. Минск

.239