ЕС: Инцидент с самолетом не останется без последствий

Минск, 23 мая. Инцидент с вынужденной посадкой в Минске самолета Ryanair, летевшего из Афин в Вильнюс, не останется без последствий, говорится в опубликованном вечером 23 мая коммюнике президента Европейского совета Шарля Мишеля.

"Я самым решительным образом осуждаю принуждение к посадке рейса Ryanair в Минске, в Беларуси, 23 мая 2021 года и задержание властями Беларуси журналиста Романа Протасевича", — заявил Мишель.

Он призвал белорусские власти "немедленно освободить задержанного пассажира и полностью гарантировать его права".

"Лидеры ЕС обсудят этот беспрецедентный инцидент завтра на заседании Европейского совета. Этот инцидент не останется без последствий", — сообщил глава Евросовета.

Самолет после проверки салона и пассажиров вылетел из Минска в 20.54 и приземлился в Вильнюсе около 21.25. Пассажиров встретила в аэропорту премьер-министр Литвы Ингрида Шимоните.

Инцидент в той или иной форме осудили Литва, Польша, Греция, Франция, Германия, структуры ЕС и НАТО. Международная организация гражданской авиации (ICAO) выразила "серьезную обеспокоенность явно вынужденной посадкой рейса Ryanair и его пассажиров". Немедленного освобождения Протасевича потребовали Украина, Латвия и Эстония. Генпрокуратура Литвы начала досудебное расследование "захвата самолета".

Официальной информации белорусских властей о задержании Протасевича пока нет.