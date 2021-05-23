Президент Литвы обратился к ЕС и НАТО с призывом отреагировать на ситуацию вокруг Протасевича

Минск, 23 мая. Президент Литвы Гитанас Науседа потребовал от белорусских властей освободить Романа Протасевича и призвал руководство Евросоюза и НАТО отреагировать на ситуацию.

На борту самолета авиакомпании Ryanair, 23 мая летевшего из Афин в Вильнюс и совершившего вынужденную посадку в Минске, находился известный белорусский блогер и активист Роман Протасевич, который на родине обвиняется по трем статьям Уголовного кодекса. КГБ Беларуси внес Протасевича в список лиц, причастных к террориcтической деятельности, он объявлен в международный розыск, власти страны направили в Польшу запрос о его выдаче.

Официальной информации о задержании Протасевича пока нет.

"Сегодня летевший в Вильнюс пассажирский самолет был принужден приземлиться в Минске по требованию служб белорусского режима. Согласно первым сообщениям, белорусским режимом задержан представитель белорусской оппозиции Роман Протасевич, который получил убежище в Литве. Требую от белорусского режима немедленно освободить арестованного и позволить ему продолжить путь в Вильнюс. Призываю союзников по НАТО и ЕС немедленно отреагировать на угрозу, исходящую от белорусского режима в отношении международной гражданской авиации. Международное сообщество должно незамедлительно принять меры по предотвращению новых подобных инцидентов", — написал Науседа на своей странице в "Фейсбуке". Он заявил также, что поднимет этот вопрос на заседании Европейского совета в Брюсселе 24 мая.

Министерство иностранных дел Литвы сообщило, что был вызван временный поверенный в делах Беларуси, от него потребовали немедленного освобождения всех пассажиров и членов экипажа.

По информации главы литовского внешнеполитического ведомства Габриэлюса Ландсбергиса, на борту самолета находился 171 человек. Ему известны данные 149 человек, среди них четыре гражданина Беларуси. "Все 171 человек должны быть немедленно освобождены", — заявил Ландсбергис.

На ситуацию отреагировала премьер-министр Литвы Ингрида Шимоните: "Пассажиры и члены экипажа самолета Ryanair по дороге из Афин в Вильнюс подверглись опасности после принудительного приземления в Минске. Мы требуем немедленно разрешить самолету и пассажирам продолжить путь в Вильнюс!"

Ранее белорусские правозащитники сообщили о задержании Протасевича, летевшего на борту самолета Ryanair из Афины в Вильнюс. Самолет совершил посадку в Минске. Этому предшествовало сообщение близкого к Александру Лукашенко телеграм-канала "Пул Первого" о том, что самолет приземлился в белорусской столице после того, как поступила информация о его заминировании. В этот момент борт находился недалеко от границы с Литвой. По информации канала, "обратились к Минску, чтобы приняли самолет", и Лукашенко "дал безоговорочную команду: самолет разворачивать и принимать".

Сообщалось, что по поручению Лукашенко для сопровождения пассажирского самолета в небо был поднят истребитель МиГ-29.

Сам Протасевич сообщил своим товарищам об интересе к его персоне в афинском аэропорту со стороны неизвестного русскоязычного мужчины "средних лет, подтянутого, с лысиной". Он был "в одной майке, тканевых светлых штанах и... с кожаным чемоданчиком". По утверждению активиста, мужчина пытался сфотографировать его документы, когда он "формы электронные открывал", а затем "просто развернулся и ушел", хотя "был следующим в очереди на проверку документов".

Роман Протасевич — бывший журналист, фотограф, блогер и активист. Работал фотографом, был стипендиатом журналистской программы имени Вацлава Гавела. В 2019 году покинул Беларусь. Сотрудничал с телеграм-каналом, признанным властями страны экстремистским. В конце ноября прошлого года Протасевича белорусский КГБ внес в список лиц, причастных к террористической деятельности. Протасевич обвиняется по следующим статьям Уголовного кодекса: 293 (организация массовых беспорядков), 342 (организация групповых действий, грубо нарушающих общественный порядок) и 130 (разжигание вражды).