Минск, 24 мая. Беларусь и Латвия взаимно высылают послов и дипломатический персонал посольств.

"Посла Латвии в Беларуси Эйнарса Семаниса сегодня вызвали в Министерство иностранных дел Беларуси, где его ознакомили с решением о высылке дипломатов посольства Латвии в Минске из страны, — сообщает пресс-служба МИД Латвии. — Посол должен покинуть Беларусь в течение 24 часов, а остальные дипломаты — в течение 48 часов. Один административный сотрудник останется в посольстве, чтобы продолжить работу".

В ответ на действия Минска МИД Латвии вызвал временного поверенного в делах Беларуси, чтобы сообщить об аналогичных действиях и высылке белорусских дипломатов "до нормализации отношений".

Причиной обострения дипломатических отношений между двумя странами стало то, что 24 мая в Риге, где проходит чемпионат мира по хоккею, мэр этого города Мартиньш Стакис вместе с министром иностранных дел Латвии Эдгаром Ринкевичем заменили государственный флаг Беларуси на бело-красно-белый флаг с "Погоней".

Этому предшествовал инцидент 23 мая с самолетом авиакомпании Ryanair, который летел из Афин в Вильнюс и совершил вынужденную посадку в Минске. Как сообщил близкий к Александру Лукашенко телеграм-канал "Пул Первого", поступила информация о заминировании самолета. В этот момент борт находился недалеко от границы с Литвой. По информации канала, "обратились к Минску, чтобы приняли самолет", и Лукашенко "дал безоговорочную команду: самолет разворачивать и принимать". По его поручению для сопровождения пассажирского самолета в небо был поднят истребитель МиГ-29.

Правозащитники сообщили о задержании известного белорусского блогера и активиста Романа Протасевича, который находился на борту самолета. На родине он обвиняется по трем статьям Уголовного кодекса, объявлен в международный розыск, власти страны направили в Польшу запрос о его выдаче. По информации правозащитников, задержана также подруга Протасевича, гражданка России София Сапега.

Следственный комитет Беларуси возбудил уголовное дело из-за ложного сообщения о минировании.

Инцидент осудили Великобритания, Германия, Греция, Грузия, Литва, Польша, США, Франция, структуры ЕС, НАТО и ОБСЕ. Международная организация гражданской авиации (ICAO) выразила "серьезную обеспокоенность явно вынужденной посадкой рейса Ryanair и его пассажиров". Немедленного освобождения Протасевича потребовали Украина, Латвия, Эстония и другие страны.

Генпрокурор Польши инициировал расследование по факту принуждения самолета Ryanair к посадке в Минске. Предварительным расследованием занялась также прокуратура Литвы.

Из-за инцидента вопрос о Беларуси также включен в повестку дня заседания Европейского совета, которое проходит 23—24 мая в Брюсселе.