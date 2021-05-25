Белорусские правозащитники признали политзаключенными 15 задержанных по "делу tut.by"

Минск, 25 мая. Белорусские правозащитные организации признали политическими заключенными 15 задержанных по "делу tut.by", говорится в совместном заявлении, опубликованном на сайте spring96.org.

Политзаключенными признаны генеральный директор ООО "ТУТ БАЙ МЕДИА" Людмила Чекина, заместитель генерального директора по техническим вопросам Александр Дайнеко, заместитель директора Ирина Рыбалко, главный редактор портала tut.by Марина Золотова, редактор Ольга Лойко, журналистка Елена Толкачева, главный бухгалтер Анжела Ассад, заместитель главного бухгалтера Мария Новик, главный инженер Алла Лапатко, менеджер Андрей Авдеев, директор Hoster.by Сергей Повалишев, директор Rocket Data, TAM.BY Дарья Данилова, содержащиеся под стражей, а также вдова основателя tut.by Юрия Зиссера Юлия Чернявская, юрист tut.by Екатерина Ткаченко и бывший юрист портала Ирина Костюченко, которые находятся под домашним арестом.

Правозащитники напомнили, что 18 мая департамент финансовых расследований Комитета госконтроля пришел с обысками в редакцию, региональные структуры, к журналистам и редакторам tut.by. Обыски также прошли в редакциях структурных подразделений компании — av.by, rabota.by. Почти одновременно Министерство информации на основании сообщения Генпрокуратуры ограничило доступ к порталу tut.by и его копиям.

В тот же день ДФР КГК заявил о возбуждении уголовного дела в отношении должностных лиц компании по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 243 УК (уклонение от уплаты сумм налогов, сборов в особо крупном размере).

"Мы, нижеподписавшиеся организации, считаем эти факты продолжением наступления на свободу слова, — отмечают авторы заявления. — Ссылки властей на экономические нарушения, которые якобы стали основанием для преследования, уже много лет активно используются для обоснования репрессивных мер против правозащитников, медиа, независимых профсоюзов. В том числе в прошлые годы по политически мотивированному обвинению в уклонении от налогов в Беларуси были привлечены к уголовной ответственности председатель правозащитного центра "Весна" Алесь Беляцкий, лидер независимого профсоюза РЭП Геннадий Федынич, руководитель информационного агентства БелаПАН Алесь Липай и другие".

Правозащитники обратили внимание, что это "не первые попытки давления на крупнейший и популярный белорусский информационный портал". "В августе 2018 года несколько редакторов tut.by попали под уголовное преследование по так называемому "делу БелТА", в начале 2019 года главный редактор портала Марина Золотова была по этому делу осуждена. В конце 2020 года портал tut.by лишили статуса СМИ, неоднократно в его адрес со стороны должностных лиц звучали угрозы заблокировать деятельность", — напомнили они.

"Мы считаем, что эти действия в отношении сотрудников крупнейшего и популярного в стране информационного ресурса являются продолжением целенаправленной политики властей по ограничению распространения неподцензурной информации в стране. После президентских выборов 2020 года в Беларуси заблокированы десятки общественно-политических сайтов и сайтов медиа, ряд печатных изданий вынуждены были прекратить выход", — подчеркивается в документе.

С учетом этих обстоятельств правозащитники пришли к выводу, что реальными основаниями уголовного преследования указанных выше лиц являются "политические мотивы, направленные на прекращение или изменение характера их публичной совместной деятельности для законных целей в составе редакции портала tut.by в связи с ненасильственным осуществлением свободы выражения мнений и распространения информации".

Правозащитники требуют от властей немедленно освободить 15 задержанных по "делу tut.by", отказаться от использования методов уголовного преследования как инструмента давления на свободу выражения мнения, а также прекратить репрессии и освободить всех политзаключенных.

Заявление подписали лишенный регистрации правозащитный центр "Весна", Белорусская ассоциация журналистов, Белорусский ПЕН-центр, Центр правовой трансформации (Lawtrend), Белорусский документационный центр, организации "Правовая инициатива", "Хьюман константа", "Инициатива FORB".

На данный момент в Беларуси 421 политический заключенный.