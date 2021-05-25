Перестали выходить на связь еще трое сотрудников tut.by

Минск, 25 мая. Еще трое сотрудников tut.by перестали выходить на связь, сообщает портал в телеграм-канале.

Связь пропала с двумя сотрудниками SMM-команды Алей Бурковской и Максимом Пушкиным, а также с мужем Али Денисом Бурковским, который работает в научно-техническом проекте портала 42.tut.by. Официальной информации об их местонахождении нет.

В команде tut.by полагают, что таким образом власти хотят блокировать распространение информации портала через соцсети. Однако портал заверяет, что все аккаунты tut.by в соцсетях сейчас в безопасности. "Мы принимали меры, чтобы их сохранить при разных сценариях. Также под нашим контролем обратная связь на всех площадках. У задержанных сотрудников не было доступа к перепискам с читателями. Часть команды сейчас находится в безопасности и продолжит работу", — говорится в сообщении.

Ранее по "делу tut.by" было задержано 15 человек. Под стражей находятся генеральный директор ООО "ТУТ БАЙ МЕДИА" Людмила Чекина, заместитель генерального директора по техническим вопросам Александр Дайнеко, заместитель директора Ирина Рыбалко, главный редактор портала tut.by Марина Золотова, редактор Ольга Лойко, журналистка Елена Толкачева, главный бухгалтер Анжела Ассад, заместитель главного бухгалтера Мария Новик, главный инженер Алла Лапатко, менеджер Андрей Авдеев, директор Hoster.by Сергей Повалишев, директор Rocket Data, TAM.BY Дарья Данилова. Вдова основателя tut.by Юрия Зиссера Юлия Чернявская, юрист tut.by Екатерина Ткаченко и бывший юрист портала Ирина Костюченко находятся под домашним арестом.

Белорусские правозащитники признали их политзаключенными.

18 мая департамент финансовых расследований Комитета госконтроля пришел с обысками в редакцию, региональные структуры, к журналистам и редакторам tut.by. Обыски также прошли в редакциях структурных подразделений компании — av.by, rabota.by. Почти одновременно Министерство информации на основании сообщения Генпрокуратуры ограничило доступ к порталу tut.by и его копиям.