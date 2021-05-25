Сотрудников tut.by Алю и Дениса Бурковских, а также Максима Пушкина допросили в ДФР

Минск, 25 мая. Сотрудников tut.by Алю и Дениса Бурковских, а также Максима Пушкина допросили в департаменте финансовых расследований (ДФР) Комитета госконтроля, сообщает Белорусская ассоциация журналистов (БАЖ).

Все трое находятся под подпиской о неразглашении.

По словам супругов Бурковских, дома у них прошел обыск. Аля и Денис говорят, что обращались с ними корректно, отметили в БАЖ.

Пушкин заявил, что у него изъяли технику.

Сегодня днем tut.by сообщил, что перестали выходить на связь сотрудники SMM-команды Аля Бурковская и Максим Пушкин и муж Али Денис Бурковский, который работает в научно-техническом проекте портала 42.tut.by. Позже появилась информации о задержании еще одной сотрудницы tut.by (раздел "Леди") Анастасии Прудниковой. У нее дома также прошел обыск, после чего ее допросили в ДФР в рамках "дела tut.by" и отпустили.

Ранее по "делу tut.by" было задержано 15 человек. Под стражей находятся генеральный директор ООО "ТУТ БАЙ МЕДИА" Людмила Чекина, заместитель генерального директора по техническим вопросам Александр Дайнеко, заместитель директора Ирина Рыбалко, главный редактор портала tut.by Марина Золотова, редактор Ольга Лойко, журналистка Елена Толкачева, главный бухгалтер Анжела Ассад, заместитель главного бухгалтера Мария Новик, главный инженер Алла Лапатко, менеджер Андрей Авдеев, директор Hoster.by Сергей Повалишев, директор Rocket Data, TAM.BY Дарья Данилова. Вдова основателя tut.by Юрия Зиссера Юлия Чернявская, юрист tut.by Екатерина Ткаченко и бывший юрист портала Ирина Костюченко находятся под домашним арестом.

Белорусские правозащитники признали их политзаключенными.

18 мая департамент финансовых расследований Комитета госконтроля пришел с обысками в редакцию, региональные структуры, к журналистам и редакторам tut.by. Обыски также прошли в редакциях структурных подразделений компании — av.by, rabota.by. Почти одновременно Министерство информации на основании сообщения Генпрокуратуры ограничило доступ к порталу tut.by и его копиям.