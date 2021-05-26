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Дата распечатки: 26.05.2021 16:41
 
26.05.2021 16:13 Фото

В Березовке прощаются с Витольдом Ашурком

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В Березовке (Лидский район Гродненской области) 26 мая прощаются с политзаключенным Витольдом Ашурком, который скончался в шкловской колонии.

Фактически прощание началось накануне вечером. Проститься с Витольдом Ашурком пришли сотни жителей Березовки и Лиды, приехали оппозиционные активисты из Минска, Гродно, Могилева, Барановичей, Новогрудка, Горок.

Гражданское прощание длилось до 13 часов, затем люди прошли по центральной улице в костел Сошествия Святого Духа, где в 14.00 началась поминальная служба. Похоронят Витольда Ашурка на городском кладбище.

Сегодня в Березовке много милиции. Машины на въезде в город останавливали, проверяли документы, некоторые автомобили обыскивали. Особое внимание правоохранители проявляли к микроавтобусам.

Фото БелаПАН.

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Среда, 26 Май 2021, 16:41
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