В Березовке прощаются с Витольдом Ашурком

В Березовке (Лидский район Гродненской области) 26 мая прощаются с политзаключенным Витольдом Ашурком, который скончался в шкловской колонии.

Фактически прощание началось накануне вечером. Проститься с Витольдом Ашурком пришли сотни жителей Березовки и Лиды, приехали оппозиционные активисты из Минска, Гродно, Могилева, Барановичей, Новогрудка, Горок.

Гражданское прощание длилось до 13 часов, затем люди прошли по центральной улице в костел Сошествия Святого Духа, где в 14.00 началась поминальная служба. Похоронят Витольда Ашурка на городском кладбище.

Сегодня в Березовке много милиции. Машины на въезде в город останавливали, проверяли документы, некоторые автомобили обыскивали. Особое внимание правоохранители проявляли к микроавтобусам.