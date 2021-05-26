В Доме правительства проходит встреча Лукашенко с депутатами, чиновниками, провластными СМИ и экспертами

Минск, 26 мая. В Овальном зале Дома правительства проходит встреча Александра Лукашенко с депутатами обеих палат Национального собрания, членами конституционной комиссии и представителями органов госуправления, сообщает телеграм-канал "Пул Первого".



Прямая трансляция встречи не ведется.



Накануне мероприятия, 25 мая, пресс-секретарь Лукашенко Наталья Эйсмонт сообщила, что он "принял предложение парламентариев и членов конституционной комиссии, которые обратились с просьбой об организации встречи для обсуждения актуальных и острых накопившихся вопросов". "Как планируется, эта встреча состоится завтра в парламенте. На нее будут приглашены не только депутаты и сенаторы, и не только члены конституционной комиссии, но и члены правительства, и представители иных госструктур, и губернаторы. А также мнение формирующие люди — политологи, социологи, руководители СМИ, обычные журналисты, ученые, блогеры", — сказала Эйсмонт.



"Таким образом, то заявление, которое президент планировал сделать сегодня, прозвучит завтра в Овальном зале парламента, после чего состоится дискуссия по широкому кругу вопросов", — добавила пресс-секретарь.