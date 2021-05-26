В Березовке прощаются с Витольдом Ашурком

Березовка, 26 мая. В Березовке (Лидский район Гродненской области) сегодня прощаются с политзаключенным Витольдом Ашурком, который скончался в шкловской колонии.

Фактически прощание началось накануне вечером. Проститься с Витольдом Ашурком пришли сотни жителей Березовки и Лиды, приехали оппозиционные активисты из Минска, Гродно, Могилева, Барановичей, Новогрудка, Горок.

Общественное прощание длилось до 13 часов, затем люди прошли по центральной улице в костел Сошествия Святого Духа, где в 14.00 началась поминальная служба. Похоронен Витольд Ашурок будет на городском кладбище.

Сегодня в Березовке много милиции. Машины на въезде в город останавливали, проверяли документы, некоторые автомобили обыскивали. Особое внимание правоохранители проявляли к микроавтобусам.

18 января суд Лидского района признал Ашурка виновным в организации действий, грубо нарушающих общественный порядок, и нападении на милиционера во время акции протеста в районном центре 9 августа 2020 года. Ему было назначено наказание в виде пяти лет лишения свободы в колонии общего режима. Отбывать наказание политзаключенного отправили в колонию № 17 Шклова.

О смерти Витольда Ашурка родственникам сообщили вечером 21 мая. Предварительной причиной смерти назвали остановку сердца. Тело родственникам выдали только 25 мая. Во время выдачи тела оказалось, что у Витольда Ашурка полностью забинтована голова, виден был только рот. Брату скончавшегося объяснили, что эти повреждения связаны с тем, что тело уронили, когда доставали из холодильника. При составлении предварительного свидетельства о смерти присутствовал человек в штатском.

В тот же день пресс-служба Следственного комитета заявила, что в ходе судмедэкспертизы признаков криминального характера смерти 50-летнего Витольда Ашурка не выявлено. В релизе отмечалось, что 21 марта дежурный контролер шкловской колонии обнаружил Ашурка "в бессознательном состоянии". "Для оказания квалифицированной помощи мужчине были вызваны работники медицинской части учреждения и скорой медицинской помощи. Несмотря на проведенные медиками реанимационные мероприятия, спасти мужчину не удалось", — говорится в сообщении СК.



"Установлено, что за месяц нахождения в исправительном учреждении осужденный допустил двенадцать нарушений установленного порядка отбывания наказания, за что был переведен в помещение камерного типа, — отметили в СК. — В ходе проведенного предварительного осмотра видеозаписей с камеры наблюдения и опроса должностных лиц исправительного учреждения установлено, что накануне осужденный в ходе падения получил телесные повреждения в области лица. В связи с ухудшением самочувствия были приняты меры по оказанию медицинской помощи. Со слов сотрудников колонии, осужденный, разбив голову, жалоб на состояние здоровья не высказывал, отказался от помощи и госпитализации".



СК также разместил на своем сайте видеоролик, который состоит из нарезки записей устройства наблюдения, установленного в верхнем углу камеры. Видеозапись вызвала много вопросов у близких Ашурка и представителей общественности.