Белорусская информационная компания
Адрес страницы: https://belapan.by/archive/2021/05/26/ru_1089070/
Дата распечатки: 26.05.2021 15:12
 
26.05.2021 14:00 Общество, Политика

В Березовке прощаются с Витольдом Ашурком

Березовка, 26 мая. В Березовке (Лидский район Гродненской области) сегодня прощаются с политзаключенным Витольдом Ашурком, который скончался в шкловской колонии.

Фактически прощание началось накануне вечером. Проститься с Витольдом Ашурком пришли сотни жителей Березовки и Лиды, приехали оппозиционные активисты из Минска, Гродно, Могилева, Барановичей, Новогрудка, Горок.

Общественное прощание длилось до 13 часов, затем люди прошли по центральной улице в костел Сошествия Святого Духа, где в 14.00 началась поминальная служба. Похоронен Витольд Ашурок будет на городском кладбище.

Сегодня в Березовке много милиции. Машины на въезде в город останавливали, проверяли документы, некоторые автомобили обыскивали. Особое внимание правоохранители проявляли к микроавтобусам.

18 января суд Лидского района признал Ашурка виновным в организации действий, грубо нарушающих общественный порядок, и нападении на милиционера во время акции протеста в районном центре 9 августа 2020 года. Ему было назначено наказание в виде пяти лет лишения свободы в колонии общего режима. Отбывать наказание политзаключенного отправили в колонию № 17 Шклова.

О смерти Витольда Ашурка родственникам сообщили вечером 21 мая. Предварительной причиной смерти назвали остановку сердца. Тело родственникам выдали только 25 мая. Во время выдачи тела оказалось, что у Витольда Ашурка полностью забинтована голова, виден был только рот. Брату скончавшегося объяснили, что эти повреждения связаны с тем, что тело уронили, когда доставали из холодильника. При составлении предварительного свидетельства о смерти присутствовал человек в штатском.

В тот же день пресс-служба Следственного комитета заявила, что в ходе судмедэкспертизы признаков криминального характера смерти 50-летнего Витольда Ашурка не выявлено. В релизе отмечалось, что 21 марта дежурный контролер шкловской колонии обнаружил Ашурка "в бессознательном состоянии". "Для оказания квалифицированной помощи мужчине были вызваны работники медицинской части учреждения и скорой медицинской помощи. Несмотря на проведенные медиками реанимационные мероприятия, спасти мужчину не удалось", — говорится в сообщении СК.

"Установлено, что за месяц нахождения в исправительном учреждении осужденный допустил двенадцать нарушений установленного порядка отбывания наказания, за что был переведен в помещение камерного типа, — отметили в СК. — В ходе проведенного предварительного осмотра видеозаписей с камеры наблюдения и опроса должностных лиц исправительного учреждения установлено, что накануне осужденный в ходе падения получил телесные повреждения в области лица. В связи с ухудшением самочувствия были приняты меры по оказанию медицинской помощи. Со слов сотрудников колонии, осужденный, разбив голову, жалоб на состояние здоровья не высказывал, отказался от помощи и госпитализации".

СК также разместил на своем сайте видеоролик, который состоит из нарезки записей устройства наблюдения, установленного в верхнем углу камеры. Видеозапись вызвала много вопросов у близких Ашурка и представителей общественности.

Ольга Быковская, БелаПАН.

Авторизация

Логин:
Пароль:

Поиск

Расширенный поиск

Как искать?

Архив

  • день
  • месяц
  • год

Сюжеты




Среда, 26 Май 2021, 15:12
Дизайн
и программирование
regraphic

© 2000 — 2021 БелаПАН. Все права защищены.
Вся информация, размещенная на данном сайте, предназначена только для персонального использования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения БелаПАН. Минск

.239