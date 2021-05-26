Макей: Возможна приостановка взаимодействия с ЕС в борьбе с нелегальной миграцией, оргпреступностью, обеспечении ядерной безопасности

Минск, 26 мая. "Мы вынуждены и будем жестко реагировать на любые недружественные шаги в наш адрес. Мы рассматриваем возможность приостановки взаимодействия с ЕС по вопросам борьбы с нелегальной миграцией, оргпреступностью, обеспечения ядерной безопасности", — заявил министр иностранных дел Владимир Макей на совместном заседании Палаты представителей и Совета Республики Национального собрания с участием Александра Лукашенко 26 мая.

Кроме того, по его словам, ограничения могут коснуться политических фондов, гуманитарных программ, НПО стран ЕС, действующих на территории Беларуси. "На фоне ужесточения санкционного давления может потерять всякий смысл дальнейшее участие нашей страны в Восточном партнерстве", — сказал Макей.

"При этом очевидно, что дальнейшая эскалация ситуации ни к чему хорошему не приведет. В проигрыше останутся все. Такой сценарий имеет только негативные последствия. Несмотря на потуги ястребов и политиканов, которых не заботит будущее нашего европейского региона, мы как ответственный партнер все же продолжим искать пути конструктивного взаимодействия. Если у европейских политиков нет ответственности за судьбы своих граждан и долгосрочных интересов государств, то мы будем опираться на интересы наших народов, которые всегда хотели жить в мире и спокойствии, делать бизнес и путешествовать друг к другу", — заявил министр.

"Западных партнеров" он призвал "одуматься, проявить благоразумие и прекратить нападки на суверенитет соседней страны, разрушение ее государственности".

"То, что сегодня происходит на западном фланге Беларуси, абсолютно не укладывается в нормальную картину международных и межгосударственных отношений. Бессмысленно пытаться объяснить это классическими парадигмами, завязанными на прагматичность, интересы людей, сохранение мира и стабильности в регионе. Все это напрочь отметается рядом наших так называемых партнеров. Едва ли не любая сфера сотрудничества с нашей страной политизируется Западом", — считает Макей.

По его мнению, "под благовидными правозащитными предлогами" наблюдается "попытка лишения Беларуси завоеванного ею за четверть века суверенитета, целенаправленная атака на нашу независимость со стороны западных стран".

"Фактически царит "закон джунглей", — заявил министр. — Такой подход совершенно неприемлем не только с точки зрения международного права, но и с элементарных позиций нравственности и морали. Белорусская сторона никогда не опускалась до такой низости".

"Если отбросить всю мишуру, то у ряда наших контр-партнеров диалог заключается исключительно в обсуждении одного вопроса: какие еще шаги предпринять по ухудшению жизни простых белорусов, чтобы они в итоге своими руками не просто свергли власть, а подсадили на трон подобранных за рубежом "уток", — считает Макей.

(Цитаты взяты из стенограммы выступления, предоставленной пресс-службой МИД.)