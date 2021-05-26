Белорусская информационная компания
Адрес страницы: https://belapan.by/archive/2021/05/26/ru_1089170/
Дата распечатки: 26.05.2021 21:54
 
26.05.2021 21:17 Финансы

Подписан указ о сервисах онлайн-заимствования

Минск, 26 мая. Указ "О сервисах онлайн-заимствования и лизинговой деятельности" подписал Александр Лукашенко.

Предусмотрено развитие альтернативных банковским механизмов привлечения и предоставления денежных средств физическим и юридическим лицам с помощью сервисов онлайн-заимствования, отмечается в комментарии пресс-службы Лукашенко.

Согласно документу, сервис онлайн-заимствования — это сайт в интернете и программное обеспечение, предназначенные для заключения договоров займа как между физическими лицами, так и между юридическими лицами на потребительские и предпринимательские цели.

Определены требования для заключения договоров займа посредством сервисов онлайн-заимствования, установлен порядок предоставления займов и утверждено положение о деятельности операторов сервиса онлайн-заимствования и договорах, заключаемых посредством этого сервиса.

Документ принят "в целях повышения доступности финансовых услуг и защиты прав их потребителей, а также формирования условий для дальнейшего развития предпринимательства и деловой инициативы".

БелаПАН.

Авторизация

Логин:
Пароль:

Поиск

Расширенный поиск

Как искать?

Архив

  • день
  • месяц
  • год

Сюжеты




Среда, 26 Май 2021, 21:54
Дизайн
и программирование
regraphic

© 2000 — 2021 БелаПАН. Все права защищены.
Вся информация, размещенная на данном сайте, предназначена только для персонального использования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения БелаПАН. Минск

.239