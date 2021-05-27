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Дата распечатки: 27.05.2021 16:36
 
27.05.2021 16:06 Политика

Главы МИД G7 потребовали немедленного освобождения Протасевича и всех политзаключенных в Беларуси

Минск, 27 мая. Министры иностранных дел стран "Большой семерки" (G7) осуждают действия белорусских властей в ситуации с самолетом Ryanair, говорится в совместном заявлении глав внешнеполитических ведомств Великобритании, Германии, Италии, Канады, США, Франции и Японии, а также верховного представителя ЕС по внешней политике и политике безопасности.

"Мы самым решительным образом осуждаем беспрецедентные действия белорусских властей, которые для ареста независимого журналиста Рамана Протасевича и его спутницы Софии Сапеги заставили приземлиться в Минске рейс FR4978, на котором они летели, — сказано в заявлении. — Эти действия поставили под угрозу безопасность пассажиров и экипажа рейса, а также были серьезным нарушением правил, регулирующих гражданскую авиацию. Все наши страны и наши граждане зависят от того, чтобы каждое государство ответственно выполняло свои обязанности в соответствии с Чикагской конвенцией, чтобы гражданские воздушные суда могли безопасно эксплуатироваться. Мы призываем Международную организацию гражданской авиации (ИКАО) в срочном порядке решить этот вызов правилам и стандартам".

В заявлении говорится, что действия белорусских властей также являются "серьезной атакой на свободу средств массовой информации".

"Мы требуем немедленного и безоговорочного освобождения Романа Протасевича, а также всех других журналистов и политических заключенных в Беларуси, — говорится в заявлении. — Мы продолжим наращивать свои усилия, в том числе при необходимости путем введения дополнительных санкций, для обеспечения подотчетности белорусских властей за их действия".

23 мая самолет Ryanair, летевший из Афин в Вильнюс, совершил вынужденную посадку в Минске. В аэропорту сообщили, что лайнер запросил посадку из-за сведений о бомбе на борту. В Ryanair заявили, что экипаж получил информацию о минировании от белорусских диспетчеров, которые дали указание посадить самолет в Минске. По поручению Александра Лукашенко для сопровождения лайнера в небо подняли истребитель ВВС Беларуси МиГ-29.

Позже сообщение о бомбе не подтвердилось, но стало известно о задержании белорусского блогера Романа Протасевича, который находился на борту самолета. На родине он обвиняется по трем статьям Уголовного кодекса, был объявлен в международный розыск, власти страны направили в Польшу запрос о его выдаче. Была задержана также подруга Протасевича София Сапега, гражданка России.

Европейский совет призвал всех авиаперевозчиков, базирующихся в ЕС, избегать полетов над Беларусью и запретить полеты белорусских авиакомпаний в страны Евросоюза. Однако еще до этого призыва ряд стран и отдельные авиакомпании приняли решение приостановить полеты в Беларусь и транзит через ее территорию.

Татьяна Коровенкова, БелаПАН.

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