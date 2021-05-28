Белорусская информационная компания
Адрес страницы: https://belapan.by/archive/2021/05/28/media_politvihod/
Дата распечатки: 28.05.2021 17:03
 
28.05.2021 15:49 Фото

В Могилеве освободились после 15-суточного ареста политики Аксенов и Шанцев

    Посмотреть Посмотреть

В Могилеве после 15 суток административного ареста вышли на свободу областной координатор оргкомитета партии "Белорусская христианская демократия" Олег Аксенов и председатель областной организации Объединенной гражданской партии Владимир Шанцев.

Их обвинили в участии в несанкционированном пикетировании — 12 мая они находились у здания областного суда, где в тот день начался закрытый процесс над Павлом Северинцем, активистами "Европейской Беларуси" и блогерами.

Аксенов на свободе оказался 27 мая. За решеткой он побывал второй раз за свою политическую карьеру. Шанцева отпустили 28 мая. В могилевский изолятор он попал в третий раз. Обоих из тюрьмы вывезли на служебной машине и высадили в городе. Сидели они в одной камере.

Активисты отмечают, что отношение к заключенным в изоляторе кардинально изменилось. Аксенов утверждает, что "политарестанты" сейчас сталкиваются "с пытками", сотрудники изолятора игнорируют права осужденных.

Он говорит, что "насильственное" обращение и незаконное задержание вынудило его и двоих журналистов, Владимира Лапцевича и Александра Буракова, 13 мая объявить голодовку. О голодовке проинформировали администрацию изолятора. Заключенным не разрешили взять с собой в камеру письменные принадлежности, поэтому выводили их писать заявление в отдельные комнаты.

Фото Алеся Асипцова, БелаПАН.

Авторизация

Логин:
Пароль:

Поиск

Расширенный поиск

Как искать?

Архив

  • день
  • месяц
  • год

Сюжеты




Пятница, 28 Май 2021, 17:03
Дизайн
и программирование
regraphic

© 2000 — 2021 БелаПАН. Все права защищены.
Вся информация, размещенная на данном сайте, предназначена только для персонального использования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения БелаПАН. Минск

.239