В Могилеве освободились после 15-суточного ареста политики Аксенов и Шанцев

В Могилеве после 15 суток административного ареста вышли на свободу областной координатор оргкомитета партии "Белорусская христианская демократия" Олег Аксенов и председатель областной организации Объединенной гражданской партии Владимир Шанцев.

Их обвинили в участии в несанкционированном пикетировании — 12 мая они находились у здания областного суда, где в тот день начался закрытый процесс над Павлом Северинцем, активистами "Европейской Беларуси" и блогерами.

Аксенов на свободе оказался 27 мая. За решеткой он побывал второй раз за свою политическую карьеру. Шанцева отпустили 28 мая. В могилевский изолятор он попал в третий раз. Обоих из тюрьмы вывезли на служебной машине и высадили в городе. Сидели они в одной камере.

Активисты отмечают, что отношение к заключенным в изоляторе кардинально изменилось. Аксенов утверждает, что "политарестанты" сейчас сталкиваются "с пытками", сотрудники изолятора игнорируют права осужденных.

Он говорит, что "насильственное" обращение и незаконное задержание вынудило его и двоих журналистов, Владимира Лапцевича и Александра Буракова, 13 мая объявить голодовку. О голодовке проинформировали администрацию изолятора. Заключенным не разрешили взять с собой в камеру письменные принадлежности, поэтому выводили их писать заявление в отдельные комнаты.