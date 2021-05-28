Фигурантам "дела tut.by" предъявлены обвинения

Минск, 28 мая. Спустя 10 суток с момента задержания фигуранты "дела tut.by" не вышли на свободу. Таким образом, им предъявлены обвинения и они останутся под стражей.

"Адвокаты наших коллег находятся под подпиской о неразглашении. Им запрещено сообщать, по какой статье подзащитным предъявлены обвинения и на какой срок избрана такая мера пресечения. Однако исходя из практики можно предположить, что на два месяца", — пишет tut.by в своем телеграм-канале.

Ранее Комитет госконтроля заявил, что уголовное дело заведено в отношении должностных лиц ООО "ТУТ БАЙ МЕДИА" по ч. 2 ст. 243 Уголовного кодекса (уклонение от уплаты налогов), которая относится к категории тяжких. Максимальный срок содержания обвиняемых под стражей до суда по этой статье может составлять полтора года.

По "делу tut.by" 18 мая было задержано 15 человек. Под стражей находятся генеральный директор ООО Людмила Чекина, заместитель генерального директора по техническим вопросам Александр Дайнеко, заместитель директора Ирина Рыбалко, главный редактор портала tut.by Марина Золотова, редактор Ольга Лойко, журналистка Елена Толкачева, главный бухгалтер Анжела Ассад, заместитель главного бухгалтера Мария Новик, главный инженер Алла Лапатко, менеджер Андрей Авдеев, директор hoster.by Сергей Повалишев, директор Rocket Data, tam.by Дарья Данилова. Вдова основателя tut.by Юрия Зиссера Юлия Чернявская, юрист tut.by Екатерина Ткаченко и бывший юрист портала Ирина Костюченко находятся под домашним арестом.

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