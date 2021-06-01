Защитник мурала с "диджеями Перемен" Степан Латыпов в суде не признал вину

Защитник мурала с "диджеями Перемен" Степан Латыпов, процесс по делу которого начался 1 июня в суде Советского района Минска, не признал вину.

Процесс ведет судья Александр Волк. Обвинение представляет помощник прокурора Советского района Владимир Рябов.

Признанного правозащитниками политзаключенным Латыпова обвиняют по ч. 1, 2 ст. 342 (организация групповых действий, грубо нарушающих общественный порядок и сопряженных с явным неповиновением законным требованиям представителей власти, повлекших нарушение работы транспорта и организаций, и активное участие в таких действиях); ч. 2 ст. 363 (сопротивление сотрудникам органов внутренних дел при выполнении ими обязанностей по охране общественного порядка); ч. 4 ст. 209 (мошенничество, совершенное в особо крупном размере).

У доставленного в суд обвиняемого гематома под правым глазом, перевязана левая рука выше кисти.

Латыпов был директором и бухгалтером предприятия "Беларбо", которое занимается уничтожением нежелательных растений.