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Дата распечатки: 01.06.2021 14:47
 
01.06.2021 13:57 Фото

В Могилеве после 20-суточного ареста вышли на свободу журналисты Александр Бураков и Владимир Лапцевич

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После 20-суточного ареста из могилевского изолятора отпущены журналисты Александр Бураков и Владимир Лапцевич.

Обоих задержали 12 мая, когда начался закрытый процесс по делу "группы Северинца" в областном суде. Журналисты освещали событие.

Бураков и Лапцевич были осуждены за несанкционированное пикетирование. В изоляторе они объявили голодовку в связи с плохими условиями содержания. Лапцевич голодал три дня, Бураков — семь. Из-за резкого ухудшения здоровья (у Лапцевича повысилось артериальное давление, у Буракова возникла аритмия) они были вынуждены прекратить голодовку.

Вышедшие на свободу журналисты рассказали, что 20 дней спали на голых досках, дважды за ночь их будили, а днем выводили в коридор, заставляли раздеваться догола и ставили на растяжку, при этом били по ногам, если ноги были недостаточно широко раздвинуты.

Из изолятора Лапцевича доставили на автовокзал, Буракова — на железнодорожный вокзал.

Фото Алеся Асипцова, БелаПАН.

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