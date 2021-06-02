Польский МИД: Три фигурантки "дела поляков" находятся в Польше

Минск, 2 июня. Три фигурантки "дела поляков" Ирена Бернацкая, Мария Тишковская и Анна Панишева находятся в Польше, сообщает польское Министерство иностранных дел.

"В результате действий польских дипломатических и консульских служб 25 мая 2021 года в Польшу приехали активисты польского меньшинства из Беларуси Ирена Бернацкая, Мария Тишковская и Анна Панишева. Этим людям была оказана необходимая поддержка и оказана соответствующая помощь", — говорится в кратком сообщении.

Ранее директор телеканала "Белсат" Агнешка Ромашевска-Гузы сообщила, что трое из пятерых заключенных польских активистов были вывезены из Беларуси в Польшу. "По неподтвержденным, но достоверным данным, 3 из 5 заключенных в Беларуси польских активистов были "депортированы" в Польшу. Перед границей им выдали документы об освобождении и заставили подписать документы о запрете въезда в Беларусь. То есть они не могут вернуться", — написала она 2 июня в "Твиттере".

В марте этого года в отношении главы неофициального Союза поляков Беларуси (СПБ) Анжелики Борис и "иных лиц" возбуждено дело по ч. 3 ст. 130 УК (умышленные действия, направленные на возбуждение национальной и религиозной вражды и розни по признаку национальной, религиозной, языковой и иной социальной принадлежности, а также по реабилитации нацизма, совершенные группой лиц).

Помимо Борис были задержаны и под обвинение в разжигании вражды попали четверо представителей СПБ — Мария Тишковская, Ирена Бернацкая, Анджей Почобут и Анна Панишева. Фигурантам грозит от 5 до 12 лет лишения свободы. Белорусские правозащитники признали их политзаключенными.

По неофициальной информации, Борис и Почобуту также предлагалось покинуть Беларусь, но они отказались.