Польша выдала Тимановской гуманитарную визу

Минск, 2 августа. Польское посольство в Японии выдало белорусской легкоатлетке Кристине Тимановской гуманитарную визу.

"Белорусская атлетка Кристина Тимановская находится на прямой связи с польскими дипломатами в Токио. Она получила гуманитарную визу. Польша сделает все, чтобы помочь ей продолжить спортивную карьеру. Польша всегда за солидарность", — написал замминистра иностранных дел страны Мартин Пшидач в "Твиттере".

1 августа Национальный олимпийский комитет Беларуси сообщил, что тренерский штаб национальной команды по легкой атлетике принял решение прекратить выступление Тимановской на Олимпиаде-2020 в Токио: "По заключению врачей, в связи с эмоционально-психологическим состоянием белорусской легкоатлетки Кристины Тимановской тренерским штабом национальной команды по легкой атлетике принято решение о прекращении выступления спортсменки на играх XXXII Олимпиады. Следовательно, отозвана заявка спортсменки на участие в квалификационных забегах на 200 м и в эстафете 4х400 м".

Тимановской купили авиабилеты в Минск через Стамбул и привезли в токийский аэропорт. Там она обратилась в полицию за помощью. По поводу заявления НОК спортсменка сообщила, что врачи ее не обследовали.

"Я прошу Международный олимпийский комитет о помощи, — сказала спортсменка в видеообращении, записанном в аэропорту. — На меня было оказано давление и меня пытаются вывезти из страны (Японии. — БелаПАН.) без моего согласия. Поэтому я прошу Международный олимпийский комитет вмешаться в это".

Вечером 1 августа пресс-служба Международного олимпийского комитета сообщила, что МОК и оргкомитет Олимпийских игр в Токио находятся в контакте с Тимановской, которая на тот момент была в аэропорту Ханэда.

Мартин Пшидач сегодня ночью написал в "Твиттере", что Польша "готова помочь Кристине Тимановской, белорусской спортсменке, которой режим Лукашенко приказал вернуться с Олимпийских игр в Минск. Ей предложили гуманитарную визу, и она может продолжить свою спортивную карьеру в Польше, если захочет".

Муж Кристины Тимановской выехал из Беларуси в Киев, сообщил в эфире "Эха Москвы" сооснователь Sports.ru Дмитрий Навоша.

В конце июля Независимый орган по борьбе с негативными явлениями в легкой атлетике (AIU) не допустил к участию в Играх 20 спортсменов, в том числе трех белорусов, из-за недостаточного количества допинг-проб. Отстранение белорусок Анны Михайловой и Кристины Мулярчик от участия в эстафете 4 по 400 метров поставило под вопрос участие сборной в соревнованиях 5 августа. Руководители команды на освободившиеся места поставили Эльвиру Герман и Кристину Тимановскую, которые специализируются на стометровках.

Тимановская в соцсетях резко отреагировала на такое решение спортивных чиновников, что стало причиной острой критики легкоатлетки на гостелевидении и провластных страницах в соцсетях.