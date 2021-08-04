Сегодня начинается суд над Марией Колесниковой и Максимом Знаком

Минск, 4 августа. Уголовное дело Марии Колесниковой и Максима Знака — представителей команды экс-претендента на пост президента Виктора Бабарико, членов президиума Координационного совета по урегулированию политического кризиса в Беларуси (КС) — будет рассматривать в закрытом режиме Минским областным судом.

Начало процесса запланировано на 11.00. Судья — Сергей Епихов.



Мария Колесникова была задержана 7 сентября 2020 года в центре Минска. Вместе с другими представителями КС Антоном Родненковым и Иваном Кравцовым ее хотели насильно выдворить из Беларуси в Украину, однако сделать это не удалось — на границе Мария порвала свой паспорт.



Адвокат Максим Знак был задержан спустя два дня, 9 сентября.



По информации Генпрокуратуры, Колесникову и Знака обвиняют по трем статьям Уголовного кодекса: призывы к действиям, направленным на причинение вреда национальной безопасности Республики Беларусь, совершенные с использованием СМИ и сети интернет (ч. 3 ст. 361); заговор с целью захвата государственной власти неконституционным путем (ч. 1 ст. 357); создание экстремистского формирования и руководство им (ч. 1 ст. 361-1). Им грозит до 12 лет лишения свободы. Правозащитники признали Колесникову и Знака политзаключенными.



В суде защита Марии Колесниковой намерена настаивать на ее оправдании. Как сообщил БелаПАН адвокат Владимир Пыльченко, защитники Марии и она лично не раз подавали ходатайства о прекращении уголовного преследования. "Мария вину отрицает. В ее невиновности я убежден, — сказал адвокат. — Изучив предъявленное обвинение и иные материалы дела, я не обнаружил тех доказательств, на основании которых можно было бы сделать вывод как о наличии события — заговора с целью захвата государственной власти, так и о наличии состава преступления по статьям 361, 361-1 УК. Поскольку следствие и прокуратура уголовное преследование не прекратили, мы будем настаивать на оправдании в суде".



Пыльченко также сообщил, что защита намерена ходатайствовать об открытом судебном разбирательстве. По его словам, процесс сделали закрытым, поскольку суд посчитал, что в материалах дела содержатся сведения об организации, тактике и методах осуществления оперативно-разыскной деятельности. "С таким решением мы не согласны", — подчеркнул адвокат.



Об открытом судебном процессе намерена ходатайствовать и защита Максима Знака. "Гласность судебного разбирательства — это важная гарантия соблюдения интересов не только обвиняемых, но и всего общества, — заявил в комментарии БелаПАН адвокат Знака Евгений Пыльченко. — Особенно по делу, где обвинение полностью построено на публичной деятельности людей. Суду ничто не препятствует обеспечить как гласность, так и сохранение в тайне "методов оперативно-разыскной деятельности", достаточно просто часть заседания сделать закрытой. Иначе остается неясным, почему Генеральная прокуратура публично объявила Знака и Колесникову виновными, а возможности публично показать свою невиновность они лишены".