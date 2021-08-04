Белорусская информационная компания
Адрес страницы: https://belapan.by/archive/2021/08/04/ru_1096475/
Дата распечатки: 04.08.2021 13:37
 
04.08.2021 13:16 Политика, Общество

В Минске задержаны Владимир Мацкевич, Влад Величко и Татьяна Водолажская (обновлено)

Минск, 4 августа. Сегодня утром в Минске задержаны представители международной общественной организации "ЕвроБеларусь" Владимир Мацкевич, Влад Величко и Татьяна Водолажская. У них дома прошли обыски, сообщают правозащитники и родственники задержанных.

По предварительной информации, обыски проводили сотрудники КГБ.

Владимир Мацкевич — известный философ и методолог, Влад Величко возглавляет Белорусскую национальную платформу Форума гражданского общества Восточного партнерства, а Татьяна Водолажская — некоммерческую инициативу "Летучий университет".

Международная общественная организация "ЕвроБеларусь" была создана представителями организаций гражданского общества Беларуси в 2007 году, зарегистрирована в Литве в 2009 году.

Как сообщила БелаПАН жена Влада Величко, в постановлении на обыск в доме фигурировало 17 статей Уголовного кодекса:

ч. 3 ст. 130 (разжигание расовой, национальной, религиозной либо иной социальной вражды или розни);

ч. 1 ст. 188 (клевета);

ч. 1 ст. 189 (оскорбление — исключена из новой редакции УК);

ч. 1 и 2 ст. 205 (кража);

ч. 4 ст. 209 (мошенничество);

ч. 3 ст. 214 (угон транспортного средства или маломерного судна);

ч. 1 и 3 ст. 218 (умышленные уничтожение либо повреждение чужого имущества);

ч. 1, 2 и 3 ст. 293 (массовые беспорядки);

ч. 1 ст. 310 (умышленное блокирование транспортных коммуникаций);

ч. 1 ст. 328 (незаконный оборот наркотических средств, психотропных веществ, их прекурсоров и аналогов);

ч. 1 и 2 ст. 339 (хулиганство);

ч. 1 и 2 ст. 342 (организация и подготовка действий, грубо нарушающих общественный порядок, либо активное участие в них);

ч. 1 ст. 349 (несанкционированный доступ к компьютерной информации);

ч. 1 и 2 ст. 363 (сопротивление сотруднику органов внутренних дел или иному лицу, охраняющим общественный порядок);

ч. 1 ст. 361 (призывы к действиям, направленным на причинение вреда национальной безопасности);

ч. 1 ст. 364 (насилие либо угроза применения насилия в отношении сотрудника органов внутренних дел);

ч. 1 ст. 368 (оскорбление президента Республики Беларусь).

"Было постановление на обыск и задержание [Влада] на основании вот этих статей как подозреваемого", — рассказала Алёна Величко.

БелаПАН.

Авторизация

Логин:
Пароль:

Поиск

Расширенный поиск

Как искать?

Архив

  • день
  • месяц
  • год

Сюжеты




Среда, 04 Август 2021, 13:37
Дизайн
и программирование
regraphic

© 2000 — 2021 БелаПАН. Все права защищены.
Вся информация, размещенная на данном сайте, предназначена только для персонального использования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения БелаПАН. Минск

.239