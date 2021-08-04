В Минске задержаны Владимир Мацкевич, Влад Величко и Татьяна Водолажская (обновлено)

Минск, 4 августа. Сегодня утром в Минске задержаны представители международной общественной организации "ЕвроБеларусь" Владимир Мацкевич, Влад Величко и Татьяна Водолажская. У них дома прошли обыски, сообщают правозащитники и родственники задержанных.

По предварительной информации, обыски проводили сотрудники КГБ.



Владимир Мацкевич — известный философ и методолог, Влад Величко возглавляет Белорусскую национальную платформу Форума гражданского общества Восточного партнерства, а Татьяна Водолажская — некоммерческую инициативу "Летучий университет".



Международная общественная организация "ЕвроБеларусь" была создана представителями организаций гражданского общества Беларуси в 2007 году, зарегистрирована в Литве в 2009 году.



Как сообщила БелаПАН жена Влада Величко, в постановлении на обыск в доме фигурировало 17 статей Уголовного кодекса:



ч. 3 ст. 130 (разжигание расовой, национальной, религиозной либо иной социальной вражды или розни);

ч. 1 ст. 188 (клевета);



ч. 1 ст. 189 (оскорбление — исключена из новой редакции УК);



ч. 1 и 2 ст. 205 (кража);

ч. 4 ст. 209 (мошенничество);



ч. 3 ст. 214 (угон транспортного средства или маломерного судна);



ч. 1 и 3 ст. 218 (умышленные уничтожение либо повреждение чужого имущества);



ч. 1, 2 и 3 ст. 293 (массовые беспорядки);



ч. 1 ст. 310 (умышленное блокирование транспортных коммуникаций);



ч. 1 ст. 328 (незаконный оборот наркотических средств, психотропных веществ, их прекурсоров и аналогов);



ч. 1 и 2 ст. 339 (хулиганство);



ч. 1 и 2 ст. 342 (организация и подготовка действий, грубо нарушающих общественный порядок, либо активное участие в них);



ч. 1 ст. 349 (несанкционированный доступ к компьютерной информации);



ч. 1 и 2 ст. 363 (сопротивление сотруднику органов внутренних дел или иному лицу, охраняющим общественный порядок);



ч. 1 ст. 361 (призывы к действиям, направленным на причинение вреда национальной безопасности);



ч. 1 ст. 364 (насилие либо угроза применения насилия в отношении сотрудника органов внутренних дел);



ч. 1 ст. 368 (оскорбление президента Республики Беларусь).



"Было постановление на обыск и задержание [Влада] на основании вот этих статей как подозреваемого", — рассказала Алёна Величко.