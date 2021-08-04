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Дата распечатки: 04.08.2021 18:08
 
04.08.2021 17:21 Политика, Общество

Гендиректор "ЕвроБеларуси": Социолог Водолажская задержана в уголовном порядке

Минск, 4 августа. Глава некоммерческой инициативы "Летучий университет" социолог Татьяна Водолажская задержана в уголовном порядке, сообщил БелаПАН генеральный директор международной неправительственной организации "ЕвроБеларусь" Андрей Егоров.

Утром 4 августа в Минске помимо Водолажской были задержаны еще двое представителей "ЕвроБеларуси" — известный философ и методолог Владимир Мацкевич и экс-руководитель Белорусской национальной платформы Форума гражданского общества Восточного партнерства и "ЕвроБеларуси" Влад Величко. У всех троих прошли обыски, которые, по предварительной информации, проводили сотрудники КГБ.

Жена Величко сообщила БелаПАН, что в постановлении об обыске фигурировало 17 статей Уголовного кодекса. Ее супруг был задержан в качестве подозреваемого.

"Достоверно неизвестно только про Мацкевича. Таня задержана, и ее повезут на Окрестина. Влад задержан после обыска, вроде в статусе подозреваемого", — сказал Егоров.

Он отметил, что последние два с половиной года Величко "отошел от общественной деятельности и занимается консалтингом".

Международная общественная организация "ЕвроБеларусь" была создана представителями организаций гражданского общества Беларуси в 2007 году, зарегистрирована в Литве в 2009 году.

Захар Щербаков, БелаПАН.

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