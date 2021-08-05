Владимир Мацкевич и Татьяна Водолажская находятся на Окрестина

Минск, 5 августа. Задержанные 4 августа в Минске философ Владимир Мацкевич и социолог Татьяна Водолажская находятся в ИВС на Окрестина. В чем их обвиняют, пока неизвестно.

О местонахождении Водолажской стало известно накануне вечером. О том, что там же находится и Мацкевич, его родственники узнали сегодня утром. Процессуальный статус философа неизвестен. Про Водолажскую известно лишь, что она задержана "в уголовном порядке".

Утром 4 августа силовики пришли с обысками к представителям международной неправительственной организации "ЕвроБеларусь" — Владимиру Мацкевичу и координатору некоммерческой инициативы "Летучий университет" социологу Татьяне Водолажской, а также к экс-руководителю Белорусской национальной платформы Форума гражданского общества Восточного партнерства и "ЕвроБеларуси" Владу Величко, который в последние два с половиной года отошел от общественной деятельности. По предварительной информации, обыски проводили сотрудники КГБ.

Жена Влада Величко сообщила БелаПАН, что в постановлении об обыске у них дома фигурировало 17 статей Уголовного кодекса. После обыска Величко увезли на допрос в качестве подозреваемого, но поздно вечером отпустили под подписку.

4 августа в середине дня также пропала связь с социологом Оксаной Шелест. Позже появилась информация о ее задержании, однако ночью стало известно, что Шелест, как и Величко, отпустили под подписку.

Причины задержания известных представителей экспертного сообщества пока неизвестны.

Владимир Мацкевич — философ и методолог, общественно-политический деятель, телеведущий. Основатель и руководитель Агентства гуманитарных технологий, первый глава Рады Международного консорциума "ЕвроБеларусь" (международная общественная организация, созданная представителями НГО в 2007 году и зарегистрированная в Литве в 2009), основатель программы создания современного университета "Летучий университет".

Татьяна Водолажская — методолог и социолог. Эксперт Агентства гуманитарных технологий, координатор "Летучего университета". Кандидат социологических наук, старший аналитик Центра европейской трансформации.