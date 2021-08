Контролер по правам человека при Сейме Литвы: Напряжение на белорусско-литовской границе нарастает

Минск, 6 августа. Связанное с миграционным кризисом напряжение на белорусско-литовской границе нарастает, сообщил в "Фейсбуке" глава бюро контроля по правам человека при Семе Литвы Витаутас Валентинавичюс, который прошлой ночью наблюдал за процессом возвращения нелегалов на территорию Беларуси.

Он отметил, что наблюдал за ситуацией с 22.00 5 августа. "Мы объехали Друскининкайскую заставу (30 км). Там белорусские пограничники запускали осветительные ракеты и наблюдали за нашими пограничниками с башни, кроме того, белорусские пограничники были рассредоточены в лесу, — цитирует Валентинавичюса новостной портал Delfi. — Мы видели, что движение в Беларуси интенсивное. Около двух часов мы вернулись на заставу. А в 4.15 сели в автомобили и поехали к знаку на границе номер 134-135, где наблюдали за действиями по возвращению нелегалов в Беларусь".

По его словам, за время, пока они были в пути, литовские пограничники вернули в Беларусь группу из 45 человек. "Однако они стояли на белорусской стороне и молили пожалеть их, впустить в Литву — безопасную страну ЕС, — написал парламентский контролер. — Тогда литовские пограничники со словами "go to a safe country — Belarus, go away" (с англ. "направляйтесь в безопасную страну — Беларусь, уходите". — БелаПАН.) принялись гнать их дальше от границы. Группа ни с места".

"В сторону Литвы пошла женщина с ребенком, она не обращала внимания на крики литовских пограничников. Слышу по рации: "Не впускать". Женщина с ребенком не страшится даже собаки, обняв ребенка просит пожалеть ее и впустить в Литву. Остальные также просят принять женщину с ребенком. В руках у женщины капельница, вроде как ребенок с капельницей. Однако пограничники подошли, увидели, что это обман, поэтому женщине велели возвращаться назад. Поскольку женщина не двигалась, пограничники взяли ее под руки и перенесли в сторону Беларуси. Плач ребенка", — отметил Валентинавичюс.

По его словам, люди спрашивали, как им легально попасть в Литву, на что пограничники кричали им идти назад. "Люди не уходят, и сейчас это противостояние продолжается", добавил контролер по правам человека.

"По рации мы слышим вызов к 129-му столбу на границе, там через границу перешла группа из 34 человек, 15 из них — дети, — продолжил контролер. — Вернуть их в том же месте не удается, поскольку в 5.30 слышатся автоматные очереди с белорусской стороны, стреляют в воздух. У границы выстраивают белорусских пограничников в шлемах, со щитами и дубинками. Автоматные очереди не смолкают, поэтому литовские пограничники посадили нелегалов в автобус, перевезли к знаку 125-126, высадили и понуканием "go, go go" (с англ. "идите". — БелаПАН.) отправили в сторону Беларуси. Мигранты медленно шли в сторону Беларуси".

Валентинавичюс констатировал, что мигранты стали заложниками ситуации, когда "одна сторона толкает мигрантов переходить границу, подгоняя автоматными очередями (выстрелы в воздух)", а другая — "не принимает их, отгоняя собаками, вооруженными пограничниками и военными".

В свою очередь председатель парламентского комитета по национальной безопасности и обороне Лауринас Кащюнас, который в ночь на 6 августа посетил Друскининкайскую заставу, сообщил Delfi, что "на белорусской стороне наблюдается активизация сил, но ночь прошла спокойно".

"Когда мы были, пыталась перейти группа из пяти человек, но их вернули. Пограничники работают сдержанно, спокойно, солидно, выполняют свои обязанности, — рассказал он. — На белорусской стороне чувствуется определенная активизация сил, патрулирование. Интересный момент — нас разделяли 20 метров. В темноте стояли и мы, и они. Они приехали на квадроцикле, увидев нас, развернулись, остановились, закурили, мы тоже закурили, постояли, но никакой коммуникации. Спокойно, достойно".

Министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис написал на своей странице в "Фейсбуке", что "единственный безопасный путь в Европу — легальный путь". Он призвал граждан Ирака: "Не верьте тому, что вам говорят те, кто продает билеты. Не надо ехать в Беларусь. Власти Ирака знают, что вас ждет, спросите у них".

Глава МВД Литвы Агне Билотайте 6 августа сообщила журналистам, что с начала недели, когда было принято решение возвращать выявленных на границе мигрантов обратно на территорию Беларуси, в страну не впустили 700 человек.

Попытки БелаПАН связаться с пресс-службой Госпогранкомитета Беларуси, чтобы выяснить судьбу возвращенных на территорию страны мигрантов, успехом не увенчались.

Из-за резкого увеличения числа нелегальных мигрантов правительство Литвы 2 июля объявило экстремальное положение на национальном уровне. Руководство страны неоднократно напрямую обвиняло белорусские власти в содействии росту нелегальной миграции. К охране границы привлекли силы иных литовских ведомств, армию, помощь оказывают представители Frontex и пограничники Эстонии.

4 августа Госпогранкомитет Беларуси сообщил о том, что на белорусско-литовской границе умер иностранец. "Ночью, по информации местных жителей, вблизи белорусско-литовской границы в районе населенного пункта Бенякони обнаружен мужчина неславянской внешности, — говорится в сообщении. — Внешне состояние оценивалось как очень тяжелое. Белорусские пограничники на месте оказали первую медицинскую помощь, но, несмотря на это, мужчина скончался". Информация о гибели человека на белорусско-литовской границе появилась утром 4 августа в белорусских провластных телеграм-каналах. Телеграм-канал "Пул Первого" сообщил, что "о шокирующем убийстве иракца, который возвращался из Литвы", немедленно доложено Александру Лукашенко. Министр обороны Литвы Арвидас Анушаускас назвал инцидент с гибелью мигранта на границе с Беларусью провокацией.

5 августа Александр Лукашенко поручил силовым структурам усилить работу по охране государственной границы и предотвращению фактов ее нарушения. "С сегодняшнего дня ни одна нога на территорию Беларуси с сопредельной стороны, будь то с Юга или с Запада, ступить не должна. Как вы будете это делать — вот после этого совещания, обсудим, соберетесь у госсекретаря. Здесь министр МВД, министр обороны. Закройте каждый метр границы", — поручил Лукашенко.