Страны Балтии призвали ЕС к расширению индивидуальных и секторальных санкций в отношении Беларуси

Минск, 6 августа. Латвия, Литва и Эстония выражают "серьезную обеспокоенность по поводу продолжающейся гибридной атаки режима Александра Лукашенко на целостность внешней границы Евросоюза".

Об этом говорится в совместном заявлении премьер-министров трех стран, опубликованном 6 августа.

"Мы решительно осуждаем все попытки использовать незаконную миграцию с целью оказания политического давления на ЕС и его государства-члены, — говорится в заявлении. — ЕС, его государства-члены, страны происхождения и транзита незаконной миграции и другие международные игроки должны продолжать оперативно реагировать и работать над дальнейшим укреплением возможностей ЕС по возвращению мигрантов в рамках комплексного подхода, поскольку люди, не имеющие права оставаться в ЕС, должны быть возвращены".

Как следует из заявления, Латвия, Литва и Эстония "вместе стремятся к эффективной защите внешней границы ЕС и предотвращению вторичного перемещения незаконных мигрантов на территорию других государств— членов ЕС". "В этой связи Литва при политической и оперативной поддержке Эстонии, Латвии, других государств-членов и партнеров ЕС, а также соответствующих институтов и агентств ЕС защищает внешнюю границу ЕС и намерена принять все необходимые меры в соответствии с законодательством ЕС и международным правом, — отмечается в документе. — Однако быстро ухудшающаяся ситуация на внешней границе ЕС требует быстрого, жесткого и решительного ответа белорусскому режиму, а также активизации дипломатической, финансовой и технической поддержки Литвы со стороны институтов ЕС. Переговоры ЕС со странами происхождения нелегальной миграции имеют первостепенное значение. Мы тесно сотрудничаем с институтами ЕС, чтобы препятствовать и пресекать новые маршруты незаконной миграции на стадии их зарождения".

В заявлении подчеркивается, что защита внешних границ является общей ответственностью всех членов Евросоюза.

"Мы призываем Совет ЕС и наших партнеров расширить индивидуальные и секторальные санкции в отношении белорусского режима, а также ввести новый санкционный режим в отношении всех сторон, вовлеченных в спонсируемое государством использование незаконных миграционных потоков. Необходимо рассмотреть и оперативно внедрить ограничительные меры, направленные на тех, кто незаконно ввозит мигрантов, нарушая права человека, — говорится в заявлении. — Мы работаем в тесном взаимодействии с нашими партнерами, чтобы бороться с незаконным потоком мигрантов, остановить контрабанду людей, сломать бизнес-модель контрабандистов и препятствовать тому, чтобы люди становились инструментами в гибридной атаке Лукашенко на ЕС".

Из-за резкого увеличения числа нелегальных мигрантов правительство Литвы 2 июля объявило режим экстремальной ситуации на национальном уровне. Руководство страны неоднократно напрямую обвиняло белорусские власти в содействии росту нелегальной миграции. К охране границы привлекли силы иных литовских ведомств, армию, помощь оказывают представители агентства Европейского союза по безопасности внешних границ Frontex и пограничники Эстонии.

4 августа Госпогранкомитет Беларуси сообщил о смерти иностранца на белорусско-литовской границе. "Ночью, по информации местных жителей, вблизи белорусско-литовской границы в районе населенного пункта Бенякони обнаружен мужчина неславянской внешности, — говорилось в сообщении. — Внешне состояние оценивалось как очень тяжелое. Белорусские пограничники на месте оказали первую медицинскую помощь, но, несмотря на это, мужчина скончался". Информация о гибели человека на белорусско-литовской границе появилась утром 4 августа в белорусских провластных телеграм-каналах. Телеграм-канал "Пул Первого" сообщил, что "о шокирующем убийстве иракца, который возвращался из Литвы", немедленно доложено Александру Лукашенко. Министр обороны Литвы Арвидас Анушаускас назвал инцидент с гибелью мигранта на границе с Беларусью провокацией.

5 августа Александр Лукашенко поручил силовым структурам усилить работу по охране государственной границы и предотвращению фактов ее нарушения. "С сегодняшнего дня ни одна нога на территорию Беларуси с сопредельной стороны, будь то с Юга или с Запада, ступить не должна. Как вы будете это делать — вот после этого совещания, обсудим, соберетесь у госсекретаря. Здесь министр МВД, министр обороны. Закройте каждый метр границы", — поручил Лукашенко.