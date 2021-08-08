ЕС: Инклюзивный национальный диалог — единственный способ положить конец политическому кризису в Беларуси

Минск, 8 августа. Белорусский режим должен прекратить репрессии и начать диалог с обществом, говорится в заявлении верховного представителя Евросоюза по внешней политике и политике безопасности Жозепа Борреля, сделанного от имени ЕС накануне "первой годовщины фальсификации президентских выборов в Беларуси 9 августа 2020 года".

"9 августа 2020 года надежды народа Беларуси на избрание легитимного лидера страны были жестоко разбиты, — говорится в заявлении. — С тех пор народ Беларуси непрестанно и мужественно борется за уважение прав человека и фундаментальных свобод. Он призывает к новым, демократическим выборам. Он мирно протестует, в то время как режим Лукашенко игнорирует верховенство права и международные обязательства Беларуси и обязательства в области прав человека, что зафиксировано в докладе о "Предполагаемых нарушениях прав человека, связанных с президентскими выборами 9 августа 2020 года в Беларуси", подготовленном Вольфгангом Бенедеком в рамках Московского механизма ОБСЕ".

На протяжении года этот призыв остается неуслышанным, отмечается в заявлении. "Режим Лукашенко репрессирует собственное общество, последовательно углубляя разрыв с белорусским народом. Представители оппозиции и демократических сил вместе с тысячами граждан из всех слоев общества погибли при невыясненных обстоятельствах либо были задержаны, либо были вынуждены покинуть страну и жить в изгнании, — подчеркивается в заявлении. — Режим Лукашенко начал хорошо спланированную кампанию репрессий и запугивания гражданского общества и правозащитников, а также приступил к систематическому уничтожению неправительственных организаций и независимых СМИ с конечной целью заглушить все оставшиеся независимые голоса и задушить гражданскую деятельность в Беларуси. Польская община в Беларуси также стала мишенью этой политики. Произвольные и необоснованные задержания, несправедливое преследование, включая отказ в праве на справедливое судебное разбирательство, и сотни задокументированных случаев пыток по-прежнему имеют место в условиях безнаказанности".

В заявлении также говорится, что "принудительной и незаконной" посадкой самолета авиакомпании Ryanair в Минске 23 мая и использованием мигрантов в политических целях "режим бросил еще больший вызов международным нормам".

"Вместе с партнерами-единомышленниками в ЕС открыто и единогласно призывают режим Лукашенко прекратить свои репрессивные практики. В соответствии со своим поэтапным подходом ЕС готов рассмотреть дальнейшие меры в свете вопиющего игнорирования режимом международных обязательств. Единственный способ положить конец политическому кризису — инклюзивный национальный диалог", — подчеркивается в заявлении.

Отмена санкций ЕС "будет возможна только после того, как власти в Беларуси станут полностью придерживаться принципов демократии и верховенства права, исполнять свои обязательства касательно прав человека и прекратят все репрессии". "Режим должен освободить и реабилитировать безусловно более 600 политзаключенных и включиться в серьезный, заслуживающий доверия и инклюзивный политический процесс, который приведет к свободным и справедливым выборам под наблюдением БДИПЧ ОБСЕ", — призывает ЕС.

В заявлении отмечается, что, когда Беларусь начнет переход к демократии, ЕС обязуется помочь ей стабилизировать экономику, реформировать институты, чтобы сделать их устойчивыми и более демократичными, создать новые рабочие места и повысить уровень жизни людей, в том числе посредством Всеобъемлющего плана экономической поддержки на сумму до 3 млрд евро для демократической Беларуси, краткий вариант которого был опубликован 28 мая Европейской комиссией.

"ЕС сохраняет внутреннее единство в вопросе дальнейшей поддержки народа Беларуси, в том числе путем предоставления чрезвычайной помощи жертвам репрессий и независимым средствам массовой информации и гуманитарной помощи гражданскому населению, — говорится в заявлении. — ЕС также будет продолжать поддерживать международные инициативы по привлечению всех виновных к ответственности, в том числе через Управление верховного комиссара ООН по правам человека и Международную платформу для Беларуси по привлечению виновных к ответственности".

"ЕС будет продолжать поддерживать демократическую, независимую, суверенную, процветающую и стабильную Беларусь. Голоса и волю народа Беларуси не удастся заглушить", — подчеркивается в документе.