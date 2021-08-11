Минск отозвал согласие на назначение Джули Фишер послом США

Минск, 11 августа. Белорусская сторона отозвала согласие на назначение Джули Фишер послом США, говорится в комментарии пресс-секретаря МИД Анатолия Глаза.

По его словам, это стало одной из ответных мер на введенные США санкции.

"В дипломатии есть определенная этика, и мы не будем их (ответные меры. — БелаПАН.) все озвучивать публично. До американской же стороны наша ответная реакция на их недружественные и даже агрессивные действия предметно доведена сегодня в МИД в ходе встречи с временным поверенным Рубеном Арутюняном", — сказал Глаз.

Он отметил, что Беларусь и США за последние годы проделали "большой путь по выведению дипломатических отношений на более-менее приемлемый уровень". "Поэтому жаль, что наглые и откровенно враждебные действия американской стороны, равно как и совершенно не подпадающие под понятие дипломатии и профессионализма поступки отдельных ее представителей разрушили наработки предшественников и вынудили нас отозвать ранее выданное согласие Республики Беларусь на назначение Джули Фишер послом США в нашей стране. Венская конвенция о дипломатических сношениях такие ситуации разъясняет, поэтому недопонимания здесь быть не должно. Но, если понадобится, мы разъясним", — отметил пресс-секретарь.

Глаз также сообщил: "На фоне действий Вашингтона по сокращению сотрудничества во всех сферах и экономическому удушению нашей страны мы также совершенно объективно не видим смысла в присутствии в Беларуси столь значительного персонала американской дипмиссии. Просто непонятно, чем им заниматься на таком фоне. В этой связи американской стороне предложено до 1 сентября сократить численность своего посольства в Минске до 5 человек. Собственно, подобная вполне понятная логика будет учитываться и в случае дальнейшего снижения двустороннего взаимодействия по инициативе США".

"Учитывая утрату действующей американской администрацией доверия со стороны Беларуси, согласование всех новых проектов, грантов и программ по линии правительства США с нашей стороны приостанавливается до момента возвращения такого доверия", — сказал Глаз.

По его словам, Беларусь оставляет за собой право принять дополнительные ответные меры.

"Еще раз подчеркну, что даже в нынешней ситуации Беларусь готова к диалогу и пересмотрит ряд введенных мер в случае возвращения политики Вашингтона по отношению к Беларуси в конструктивное русло. Что, кстати, на деле, а не на высокопарных словах соответствовало бы интересам белорусов и американцев", — сказал Глаз.

9 августа президент США Джо Байден подписал новый исполнительный указ, который расширяет возможности для принятия санкций в отношении белорусского режима.

В этот же день Министерство финансов США объявило о введении санкций в отношении 23 физических и 21 юридического белорусского лица.

В санкционный список попали бизнесмены, которых считают приближенными к Александру Лукашенко, представители КГБ, Следственного комитета, Палаты представителей, ГУВД Мингорисполкома и др.

Среди предприятий, в отношении которых США ввели санкции, — ОДО "Белнефтегаз", ОАО "Беларуськалий", ЗАО "Абсолютбанк", СЗАО "Трайплэнерго" (СЗАО "Энерго-Оил"), ЗАО "Новая нефтяная компания", "Дана Холдингз", управление внутренних дел Гомельского облисполкома, ИООО "Дана Астра", УП "Нефтебитумный завод", Следственный комитет, ООО "Бремино Групп", СООО "Белинте-Роба" (ООО "Дубай вотер фронт"), ООО "Зомекс инвест" (ООО "Эмирейтс Блю Скай"), ООО "Интер Тобакко", ООО "ННК Восток", Национальный олимпийский комитет, ООО "Интерсервис" (Новополоцк), табачная фабрика "Неман" (Гродно), молодежное спортивное объединение "Спортивный клуб Шок".

Джули Фишер была назначена послом в Беларуси в конце прошлого года, но так и не приехала в страну, поскольку власти не дали ей визу. Свои обязанности дипломат выполняла за границей.