Степан Латыпов приговорен к восьми с половиной годам колонии

Минск, 16 августа. Суд Советского района Минска приговорил политзаключенного Степана Латыпова к восьми с половиной годам колонии усиленного режима и штрафу 300 базовых величин (8.700 рублей).

Именно такое наказание для активиста "площади Перемен" запрашивал прокурор Владимир Рябов.

Как сообщает телеграм-канал "Вясна / Правы челавека ў Беларусі", решение 16 августа огласил судья Советского района Минска Александр Волк. Он признал Латыпова виновным по трем статьям Уголовного кодекса: ч. 1 и 2 ст. 342 (организация и финансирование групповых действий, грубо нарушающих общественный порядок); ч. 2 ст. 363 (сопротивление сотрудникам органов внутренних дел); ч. 4 ст. 209 (мошенничество в особо крупном размере).

Латыпов не признал свою вину ни по одному из предъявленных обвинений.

12 августа он выступил в суде с последним словом, в котором рассказал о своей семье, репрессированном в 1937 году прадеде, о своем задержании, об избиении его силовиками, а также о том, как готовился к самоубийству и чего ждет от приговора.

"Я хочу, чтобы, вынося приговор, высокий суд в полной мере осознавал, сколько умных и любящих людей ждут этого приговора, чтобы принять решение: оставаться в Беларуси или отдать все свои силы, знания и талант на процветание другой страны", — цитирует Латыпова правозащитный сайт spring96.org.

Он рассказал, что во время задержания люди в масках занесли его в микроавтобус, связали руки за спиной, надели на голову полиэтиленовый пакет для мусора, по пути дважды пересаживали из автобуса в автобус.

"Потом они меня избивали, включили радио на всю громкость и начали меня бить. Никогда в жизни мне не было так страшно. Люди в масках били руками, ногами, дубинками. Все скопом и по одному. Выкручивали руки, ноги за спиной, "ласточкой", избивали кулаками и ладонями по ушам так, чтобы в голове словно взрывалась граната. Били дубинкой по ягодицам, били так, чтобы синяка не оставалось. Но опираться я не мог еще три недели. Недавно услышал такой термин "межмышечная гематома", возможно, это была она. Я кричал, задыхаясь в черном пакете, а они смеялись. Говорили: "Учим алфавит. Сейчас спрашиваем букву А и начнем учить Б". Говорили: "Не кричи, твоя Тихановская не услышит". Но я продолжал кричать. Я кричал и думал: очень хорошо, что взяли меня, мало кто из соседей в Беларуси выдержит это", — сказал он.

Когда было особенно больно, Латыпов, по его словам, вспоминал слова матери: "Она учила меня говорить себе: "Я маленький-маленький ежик, мне совсем не больно". И это в какое-то мгновение помогало мне. Но они [силовики] очень опытные, меня постоянно называли по имени, и у меня не получалось отключаться никак".

Также Латыпов сообщил, что начал готовиться к самоубийству сразу после первого допроса.

К судье обратился со следующими словами: "Ваша честь, я много говорю обо всем и обо всех, но не о себе и о том, что жду для себя. Мне не так важно, что вы скажете, а то, как вы скажете. Я очень стремлюсь увидеть в вас не судью, а человека, гражданина, профессионала своего дела. Это поможет мне как раз-таки не ненавидеть вас и отнестись с пониманием, пониманием как к человеку, который оказался, возможно, в непростой ситуации".

Латыпов был задержан 15 сентября 2020 года во дворе своего дома на улице Червякова, на "площади Перемен", где ранее вывешивали бело-красно-белые флаги, а на вентиляционной будке рисовали двух диджеев, включивших песню Виктора Цоя "Перемен" 6 августа на официальном мероприятии в Киевском сквере.

Согласно обвинению, Латыпов оказал активное сопротивление сотрудникам милиции, сопряженное с применением насилия. Потерпевшими признаны трое милиционеров.

Латыпов был директором и бухгалтером предприятия "Беларбо", которое занимается уничтожением нежелательных растений. По версии обвинения, с апреля 2019 по сентябрь 2020 года Латыпов "под видом осуществления законной деятельности, путем обмана и введения в заблуждение завладел денежными средствами не менее 16 юридических лиц на общую сумму более 123 тысяч рублей". Мошенничество, по версии гособвинения, заключается в том, что Латыпов заключал договоры на обработку площадей от борщевика Сосновского в разных районах Беларуси, но площади или не обрабатывались, или обрабатывались запрещенными в стране химическим веществами, "создавая видимость выполненных услуг". За заказ Латыпов получал от двух до семи тысяч рублей.

Процесс по делу Латыпова начался 1 июня. В этот день после показаний отца Сергея Латыпова обвиняемый заявил, что к нему приходили из главного управления по борьбе с организованной преступностью и коррупцией МВД (ГУБОПиК) и предупредили: если он не согласится с обвинением, проблемы будут не только у него, но и у всей семьи. Затем Степан Латыпов встал на скамью в клетке, достал острый предмет и вонзил его себе в горло, после чего потерял сознание и упал.

Из суда обвиняемого доставили в хирургическое отделение Минского научно-практического центра хирургии, трансплантологии и гематологии, где оказали помощь, а в ночь на 2 июня увезли в медсанчасть СИЗО № 1. На заседании 10 июня суд назначил Латыпову судебно-психиатрическую экспертизу. Ее результаты были представлены на заседании 27 июля. Латыпов признан здоровым.