У сотрудников БелаПАН проходят обыски (обновлено)

Минск, 18 августа. У сотрудников информационной компании БелаПАН утром 18 августа обыски.

О проведении обыска успели сообщить журналистка Ирина Турчина, редактор интернет-газеты БелаПАН Naviny.by Александр Зайцев и бухгалтер компании Екатерина Боева.

Не выходят на связь директор — главный редактор БелаПАН Ирина Левшина и журналист Захар Щербаков.

Обновление. Очевидцы сообщают, что в квартире Левшиной тоже проходит обыск. Двери не взломаны. Она в квартире, слышны голоса ее и каких-то людей. Рядом с подъездом стоит микроавтобус с тонированными стеклами.