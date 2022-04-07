﻿06 июля 2007

06 июля 2007

который в будущем может оказать укрепление единой европейской валюты. Тем не менее, Альмуния отметил, что до сих пор сильный евро не вредил развитию экономики

еврозоны.По словам Альмуния, произнесенным на семинаре в городе Сантандер на севере Испании, курсы валют должны остаться гибкими с учетом сильного евро.Курс евро по отношению к доллару по состоянию на 15:47 по московскому времени составлял $1,3587 за евро. Курс евро к иене находился на отметке 167,5300 иены за

евро.Комиссия по регулированию банковского сектора Китая опубликовала на своем сайте первый годовой отчет о состоянии банковской системы КНР по итогам 2006 г. В

нем говорится, что совокупная стоимость активов всех китайских банков достигла 43,95 трлн. юаням ($5,78 трлн.), прибыль банковского сектора до

налогообложения, увеличившись за последние 4 года в 10 раз, составила 337,92 млрд. юаней. Средний размер чистого дохода от активов и рентабельность собственного

капитала составили 0,9% и 30,2% соответственно. Источники прибыли банков стали более разнообразными, доля посреднических услуг в общем доходе составляет

17,5%.Учетная прибыль до налогообложения у коммерческих банков, находящихся в собственности государства, а также сельскохозяйственных банковских кооперативов выросла до

197,49 млрд. и 18,62 млрд. юаней. В 2003 г. по итогам года баланс этих финансовых институтов был отрицательным и его рост за четыре года свидетельствует об

успешности реформ, проводимых в этом секторе экономики.В течение 2006 г. разница между объемами привлеченных депозитов и выданных кредитов продолжала увеличиваться. На конец года она составила 10,95 трлн. юаней, что

на 1,61 трлн. больше показателя прошлого года. В среднем для банков отношение суммы выданных кредитов к депозитам составило 68,5%, что на 6,5 процентного

пункта ниже допустимой границы в 75%, установленной регулятором.По итогам года общая сумма невозвратных кредитов, которые подразделяются на 5 классов, составила 1,25 трлн. юаней, что на 71,3 млрд. юаней ниже, чем в 2005 г.Россия и Вьетнам успешно завершили двусторонние переговоры, касающиеся вступления РФ во всемирную торговую организацию. Об этом в пятницу сообщило министерство

экономического развития и торговли РФ. Протокол о завершении двусторонних переговоров подписали заместитель министра экономического развития и торговли РФ

Виталий Савельев и заместитель министра торговли Социалистической Республики Вьетнам Нгуен Кам Ту (Luong Van Tu).Согласно тексту заявления министерства, “переговоры о взаимном доступе к внутренним рынкам России и Вьетнама, проходящие в процессе вступления России в ВТО и

начавшиеся в марте 2007 года, завершены”. Соглашение регулирует все двусторонние вопросы, имеющие отношение к выходу на рынки, включая тарифы, технические

барьеры, санитарные и ветеринарные ограничения.В настоящее время остается неподписанным двустороннее соглашение России с Камбоджей. Кроме того, Москва должна начать переговоры по ВТО с Саудовской Аравией.

Не завершен пока и переговорный процесс с Грузией, которая ранее отложила согласование и подписание договора по ВТО с Россией. Напомним, что в мае текущего года

Грузия намекала, что завершит переговоры лишь, когда Россия закроет свои блокпосты на границе с Абхазией и Южной Осетией.Переговорный процесс по вступлению РФ в ВТО начался еще в сентябре 2005 года. Предполагается, что он продлится вплоть до конца текущего года, когда Россия

сможет, наконец, присоединиться к организации.Россия надеется, что членство в ВТО, в которую входят 150 стран, принесет ей дальнейшее продвижение рыночных реформ, а также позволит обеспечить более

значительную прозрачность и благоприятную деловую конъюнктуру для торговли и инвестиций. Членство в ВТО должно также помочь России диверсифицировать свою

экономику, принимать участие в проектах по развитию будущих общих торговых правил и продвигать свои интересы на мировых рынках.Банк России установил курс рубля по отношению к доллару с субботы 7 июля на отметке 25,7305. Курс рубля по отношению к евро с 7 июля составит 34,9575.В пятницу 6 июля официальный курс рубля к доллару установлен на отметке 25,6742. Курс рубля к евро составляет 34,9580.