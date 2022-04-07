﻿12 февраля — открытый семинар «Как заработать на фондовом рынке России, инвестируя в ПИФ?». Инфинадо

12 февраля — открытый семинар «Как заработать на фондовом рынке России, инвестируя в ПИФ?»Программа семинара:Часть 1. Докладчик — Кудрявцев Юрий Александрович, Начальник отдела развития ОАО УК «Ингосстрах-Инвестиции» *Фондовый рынок: основные понятия, структура, тенденцииПроблемы, с которыми сталкивается потенциальный инвестор. Куда идти и что делать?Очень хочется заработать и не потерять… как?Вы получите ответы на вопросы: что такое акция, облигация, паевой фонд; какие инструменты инвестирования существуют на сегодняшний день, как составить эффективный инвестиционный портфель (на примере конкретных решений).Перерыв 5-10 минутЧасть 2. Содокладчик — Наталья Смирнова, Независимый Финансовый Советник ОАО ИНФИНАДО **Подходы к инвестициям: спонтанность или планирование? Личный финансовый план – основа успешных инвестицийМетодика подбора ПИФовПримеры реальных ситуаций и их решенияВы получите ответы на вопросы: с чего лучше всего начинать инвестирование, что такое личный финансовый план, как выбрать подходящий именно для Вас ПИФ, как изменяется инвестиционный портфель со временем.

Дата проведения: 12 февраля 2008 годаВремя проведения семинара: 19.00 – 21.00Место проведения: г. Москва, ул. Большая Тульская дом 10 стр. 9 (м. Тульская, рядом с метро)Условия участия: вход свободный. Регистрация обязательна!Зарегистрироваться можно по телефону: (495) 139-49-26 или заполнив регистрационную форму.