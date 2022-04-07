﻿17 сентября 2007

17 сентября 2007

падает на 0,71% до 1648,21. В целом, ситуация с неопределенностью будущего состава кабинета министров оказывает негативное влияние на российских инвесторов.

Кроме того, европейские индексы также демонстрируют падение, не способствуя росту российского рынка. Британский FTSE100 падает на 95,40 пункта, или 1,52%, до

6193,90, Германский DAX 30 падает на 49,69 пунктов, или 0,66%, до 7448,05, французский CAC 40 снижается на 80,98 пунктов, или 1,46%, до 5457,94. Индекс DJStoxx

600 падает на 5,67 пунктов, или 1,54%, до 362,08. Падение индексов происходит на фоне новостей в пятницу 14 сентября, когда банк Northern Rock, Великобритания,

сообщил о значительных проблемах и о том, что вкладчики стремительно забирают средства со счетов. Основными вкладчиками в падение рынков являются акции банков.Бывший председатель Федеральной резервной системы США Алан Гринспен (Alan Greenspan) заявил в интервью, опубликованном в воскресенье 17 сентября газетой

Financial Times, что его преемники должны быть осторожны со снижением процентных ставок из-за инфляционных рисков. По мнению Гринспена, центральному банку не

следует снижать ставки слишком агрессивно, поскольку риск “возрождения инфляции” сейчас больше, чем во времена, когда он возглавлял это учреждение.Широко ожидается, что в ходе очередного заседания, намеченного на вторник 18 сентября, ФРС снизит ключевую ставку по меньшей мере на четверть процентного

пункта, чтобы помочь экономике выстоять в условиях кризиса на рынке жилья и сокращения кредитов. В интервью Financial Times Гринспен заявил, что спад в жилищном

секторе, вероятно, окажется более глубоким, чем ожидают многие аналитики. Падение цен на жилые дома достигнет, в процентном выражении, как минимум, больших

однозначных чисел, а возможно, и двузначных чисел.После публикации тревожного отчета о рынке занятости в августе ФРС оценивает влияние проблем в жилищной сфере на экономику в целом. Гринспен полагает, что

хотя цены на жилье еще не достигли “дна”, ситуация на рынках жилья и кредитов пока не дает оснований предполагать развитие более широкого экономического спада.

В интервью программе CBS “60 минут” он подчеркнул, что “у США есть внутренняя сила”. Кроме того, мировые экономики, “даже в условиях экстраординарных кредитных

проблем”, остаются на подъеме. Правда, Гринспен отметил в том же интервью, что еще некоторое время будет неясно, затронет ли спад в жилищном секторе и смятение

на кредитных рынках более широкие экономические сферы. Однако он выразил уверенность, что кредитный кризис, в конце концов, пойдет на убыль, и “эйфория начнет

возвращаться”.В интервью Financial Times Гринспен заявил, что возможность сокращения потребительских расходов в связи с проблемами в жилищной сфере сильно осложняет задачи,

стоящие перед ФРС. Что касается вероятности рецессии, Гринспен в очередной раз показал образец своего туманного стиля, отвечая на вопрос журнала Newsweek. Он

сказал, что США не находятся сейчас в состоянии рецессии, а то, что они не движутся в этом направлении, — это прогноз, который оправдается или не оправдается в

будущем.В своей новой книге “Эпоха нестабильности ” Гринспен предупреждает, что самая серьезная долгосрочная угроза американской экономике заключается не в текущей

коррекции в жилищной сфере, а в вероятности, что инфляционное давление возобновится с течением времени. Он пишет, что ФРС способна удержать инфляцию на желаемом

уровне, но, возможно, для этого ей придется поднять процентные ставки до двузначных чисел. В этом случае центральный банк может столкнуться с политическим

давлением со стороны сил, не желающих, чтобы стоимость кредитов была повышена до такого драконовского уровня. Возможен “возврат популистской, направленной против

ФРС риторики”, которой не наблюдалось с 1991 года.В понедельник 17 сентября в свет выходит новая книга легендарного главы ФРС США Алана Гринспена (Alan Greenspan) “Эпоха нестабильности”. Книга мемуаров, как

ожидается, будет пользоваться ажиотажным спросом.Его критика в отношении администрации Джорджа Буша (George W. Bush) (за “неконтролируемые государственные расходы”), республиканцев в конгрессе (они “сбились с

пути”, “изменили своим принципам ради власти” и “закончат ни с чем”) и войны в Ираке (“в основном из-за нефти”) активно обсуждалась в средствах массовой

информации в преддверии выхода книги.Наиболее интересной частью мемуаров Гринспена является прогноз развития американской экономики до 2030 года, представленный в последней главе. Среди его

предсказаний: замедление инновационного развития, средние темпы роста экономики на уровне 2,5%, усиление инфляционного давления, инфляция в США на уровне 4,5%,

только если ФРС не предпримет драконовские меры, повысив ставки до “двухзначных чисел”. “Незадолго до 2030 года доходность к погашению 10-летних облигаций

Казначейства США составит, по крайней мере, 8%”, — считает Гринспен.Бурный экономический рост в Китае и Индии побудил Азиатский Банк Развития поднять общий прогноз развития азиатской экономики в 2007 году с 7,3% до 8,3%,

сообщается в пресс-релизе банка.АБР также поднял прогноз на 2008 год с 7,7% до 8,2%. Впрочем, банк предупредил, что устойчивому развитию могут угрожать нестабильные, высокие, цены на нефть и

сложно предсказуемые последствия ипотечного кризиса в США, который может привести к замедлению самой большой экономики мира.’Данная переоценка основывается на исключительно сильном росте в гигантских экономиках Азии – Китайской Народной Республики и Индии, — заявил Ифзал Али

(Ifzal Ali), ведущий экономист АБР. – Основные параметры на 2007 год были также подняты благодаря более высоким, чем ожидалось, темпам роста в Индонезии и

Филиппинах”.Китай и Индия, чей ВВП составляет 55,3% ВВП Азии, отчитались о самых высоких темпах экономического роста за 13 и 18 лет, соответственно, за первую половину 2007

года. АБР повысил свой прогноз для Китая до 11,2% с прошлой оценки в 10%. Для Индии прогноз был повышен до 8,5% с 8%. В 2008 году ожидается, что экономика Китая

вырастет на 10,8%, а Индии на 8,5%.’Развивающиеся защитные механизмы Азии против внешних деструктивных факторов могут противостоять замедлению экономики в США, — подчеркнул Али. – Стабильность

экономического роста в регионе будет зависеть от того, как страны будут решать свои внутренние проблемы”.Ожидается, что экономика Юго-восточной Азии вырастет на 6,1% в 2007 году, а Вьетнам возглавит этот рост, продемонстрировав увеличение ВВП на 8,3%. АБР также

поднял свой прогноз роста экономики Филиппин до 6,6%. Индонезия также продолжает ускорять свое развитие и ожидается, что ее ВВП увеличится до 6,2%. Из-за

политической нестабильности экономика Таиланда покажет рост на 4% в 2007 году, что почти совпадает с предыдущими оценками.В ходе торгов в Азии доллар ослаб по отношению к евро в преддверии заседания Комитета по операциям на открытом рынке ФРС США. Ожидается, что Комитет снизит

ставку по федеральным фондам 18 сентября. По данным рынка фьючерсов на эту ставку, участники рынка оценивают вероятность ее снижения на 0,5 процентного пункта

в 58%. На этом фоне доллар ослаб по отношению к 12 из 16 наиболее активно торгуемых мировых валют.Курс евро к доллару к 13:00 по сингапурскому времени вырос до $1,3878 за евро по сравнению с $1,3875 за евро на торгах в Нью-Йорке 14 сентября. Курс доллара

к иене опустился до 115,18 с 115,36 иены за доллар.