18 Февраль 2008

процитировала на днях Financial Times, воспринимается как пророчество, когда рынки, испытывающие кризис ликвидности, судорожно хватают воздух. Однако сам Баффет,

второй самый богатый человек мира и, пожалуй, самый известный инвестор, не выглядит человеком, которому нечем дышать.Много лет он жаловался на отсутствие привлекательных объектов для сделок, но теперь кажется, что кредитный кризис и смятение на биржах вновь пробудили у него

интерес к жизни. Меньше чем за два месяца Berkshire Hathaway — текстильная группа, которую он за четыре десятилетия превратил в конгломерат стоимостью $222 млрд.,

работающий в множестве сфер, от страхования до производства конфет, — потратила более $6 млрд., покупая компании или недооцененные акции.Его жажда действий в полной мере была видна на прошедшей неделе. В 14 февраля он объявил, что покупает акции Kraft Foods Inc. второго крупнейшего в мире

производителя продуктов питания, и становится крупнейшим акционером компании. А во 12 февраля Баффет позвонил в прямой эфир одной из программ телеканала CNBC и

предложил снять муниципальные облигации на сумму $800 млрд. с балансов трех проблемных страховщиков, которым грозит понижение рейтингов.Одна из трех страховых компаний уже отвергла это предложение, а несколько экспертов назвали его контрпродуктивным и обслуживающим интересы Баффета. Но даже

если эта затея кончится ничем, предпринятый шаг напомнил всем, что $40 млрд. наличности Berkshire и кредитоспособность Баффета дают ему рычаги воздействия на

компании, пытающиеся свести концы с концами.’Охота продолжается, — сказал Financial Times Мониш Пабраи (Mohnish Pabrai), управляющий активами, имеющий акции Berkshire и внимательно следящий за

действиями Баффета. — Это рынок Berkshire. Когда на биржах идет такого рода распродажа, а у Berkshire есть капитал, много чего произойдет’.Новые инвестиции Баффета, по всей вероятности, будут во многом похожи на прежние. Много лет он держался в стороне от погони финансовых рынков за переменами и

инновациями, почти педантично следуя собственным принципам.В торгах он впервые участвовал в 11 лет — приобрел три акции коммунальной компании Cities Service. В 13 впервые подал заявление о возврате налогов внеся

стоимость своего велосипеда в графу расходов, связанных с трудовой деятельностью. Но инвестиционная философия сложилась у него в студенческие годы в

Университете Колумбии, где он стал учеником и последователем Бенджамина Грэхэма (Benjamin Graham), первопроходца стоимостного инвестирования.С тех пор Баффет довел до совершенства совет своего наставника искать ‘компании, похожие на окурки сигар, где осталось несколько затяжек’, сколотив

состояние в $52 млрд. После классических ‘хищнических инвестиций’ в начале своей карьеры он сосредоточился на компаниях, продающихся по бросовым ценам, но

сулящих ценность в долгосрочной перспективе. ‘Мы не занимаемся инвестициями в стиле карточной игры, — цитирует Баффета FT, — когда постоянно сбрасываешь

наименее привлекательные на данный момент инвестиции ради чего-то другого’.Он с глубоким недоверием относится к долгам и производным инструментам, которые называет финансовым оружием массового уничтожения, и критикует давление на

компании инвесторов, требующих быстрых прибылей через сделки и финансовую инженерию. В нехарактерном для них приступе корпоративной честности Баффет и его

давний партнер Чарли Мангер (Charlie Munger) в 1996 году потрясли Wall Street, заявив инвесторам при размещении акций: ‘Ни Баффет ни Мангер не купили бы акции

Berkshire по такой цене и не рекомендовали бы покупать их своим родственникам и друзьям’.Наталья Хмелик, обозреватель K2KapitalДоллар торговался в понедельник 18 февраля вблизи двухнедельного минимума по отношению к евро в преддверии выхода макроэкономической статистики в США на

текущей неделе. Ожидается, что данные будут свидетельствовать об усугублении рецессии на жилищном рынке.Курс доллара к единой европейской валюте на торгах в Азии в понедельник в 14:11 по токийскому времени составил $1,4689 по сравнению с $1,4682 на вечерних

торгах в Нью-Йорке в пятницу 15 февраля. В ходе пятничных торгов доллар опускался до отметки $1,4709, что стало самым низким значением за две недели. Курс

иены к доллару составил 107,82 иены за $1. Курс иены у евро в понедельник составил 158,39 иены против 158,25 15 февраля. Аналитики полагают, что в понедельник

курс доллара к евро может опуститься до $1,4710. Курс иены к доллару может составить 107,25.Фунт стерлингов ослаб по отношению к южноафриканскому рэнду и австралийскому доллару. Курс британского фунта к южноафриканской валюте составил 14,8925

рэнда против 15,0474 в конце прошлой недели. Курс фунта стерлингов к австралийскому доллару опустился до отметки 2,1483 австралийского доллара за фунт по

сравнению с 2,1572 в пятницу.Американская валюта в понедельник может наиболее значительные потери за неделю с начала этого года на фоне разговоров о том, что Федеральная резервная

система будет и дальше понижать ключевую процентную ставку. Курс британского фунта снизился к рэнду и австралийскому доллару после того, как Соединенное

Королевство объявило о намерении национализировать Northern Rock Plc., отказавшись от предложений о покупке переживающего тяжелые времена банка, поступивших

со стороны частных компаний.Объем торгов в понедельник может оказаться несколько ниже обычного. Это обусловлено тем, что в США отмечается государственный праздник День Президента.Доллар слабеет по отношению к 13 из 16 наиболее активно торгуемых мировых валют с 18 сентября прошлого года, по мере того, как ФРС смягчает денежно-кредитную

политику для восстановления экономики. За истекший период ставка по федеральным фондам была снижена в общей сложности на 2,25 процентного пункта до 3%.

Эксперты не исключают, что экономики США и Японии в текущем году не смогут избежать рецессии, а ФРС еще раз прибегнет к снижению процентной ставки на 0,5

процентного пункта на заседании в марте.Иена слабеет по отношению к 11 из 16 наиболее активно торгуемых валют, реагируя на рост японских фондовых индикаторов, что укрепляет уверенность

инвесторов в целесообразности более активного использования арбитражной стратегии carry trade, при которой когда инвесторы занимают дешевые японские кредиты

для вложения в более доходные активы.Наиболее ощутимые потери японская валюта понесла по отношению к южноафриканскому рэнду и новозеландскому доллару после того, как Банк Японии дал понять, что

не торопится повышать ключевую процентную ставку, в настоящее время составляющую 0,5%.Южноафриканский рэнд укрепился к иене до 14,2175 иены по сравнению с 14,0529. Курс новозеландского доллара вырос до 85,58 иен против 95,19. Австралийский

доллар укрепился до 98,51 иены до 98,02.Управляющие валютными резервами центральных банков стали менее расположены к риску на фоне кризиса на рынке кредитов, вновь обращая внимание на надежность

активов, пишет в понедельник британское издание Financial Times.Опрос управляющих инвестициями в 51 центральном банке мира показал, что их интерес к высокодоходным активам сохраняется. Стремление к высокой доходности

через более рискованные активы довольно быстро отошло на второй план. В опросе, проведенном Royal Bank of Scotland совместно с журналом Central Banking, приняли

участие инвестиционные менеджеры, под управлением которых находится $2,390 млрд. Проверка суверенных фондов показала, что давление на них, касающееся увеличения

прозрачности их инвестиционных стратегий, также усиливается.Более 80% опрошенных управляющих валютными резервами отметили, что мусорные облигации, ценные бумаги, обеспеченные ипотеками и другими долговыми

обязательствами, стали менее привлекательными. Имеющие высокий рейтинг государственные ценные бумаги, напротив, пользовались популярностью у большинства

управляющих.По словам управляющего одного из азиатских центральных банков, “Интерес к бумагам, обеспеченным ипотеками, и другим структурированным инструментам остынет

на некоторое время. Это продолжится до тех пор, пока финансовые институты, несущие потери от инвестиций в сектор ипотечного кредитования заемщиков с низким

кредитным рейтингом, не привлекут новый капитал, и не восстановят жизнеспособность и доверие инвесторов к финансовым рынкам”.Вместо того чтобы избегать высокорискованных активов, примерно половина управляющих считают, что акцент все-таки останется на возрастающей доходности

фондов. Интерес управляющих к активам, номинированным в евро, продолжает возрастать. Почти две трети менеджеров сказали, что увеличили долю валютных активов,

номинированных в евро.Валютные стратегии центральных банков практически не раскрываются. Лишь иногда появляется информация о вложениях крупных денежных средств или о соотношении

разных валют в структуре резервов. Управляющие валютными резервами Центробанков полагают, что от них также будут требовать большей прозрачности, учитывая

существующие сейчас внимание к суверенным фондам.Цены на британскую недвижимость возобновили рост в феврале, что стало следствием небольшого смягчения денежно-кредитной политики Банка Англии в последнее

время, говорится 18 февраля в докладе агентства Rightmove Plc.Средняя цена предложения выросла на 3,2% до 237856 фунтов стерлингов в феврале по сравнению с январем, когда цены упали на 0,8%. В Лондоне средняя цена

также выросла, но на скромные 0,9%. По мнению Маилса Шипсайда (Miles Shipside), коммерческого директора Rightmove, владельцы домов полагают, что снижение

ставки Банка Англии на 50 базисных пунктов в последние месяцы свидетельствует о не столь плохом состоянии рынка недвижимости, что заставляет их вновь повысить

свои притязания. Впрочем, по мнению председателя Банка Англии Мервина Кинга (Mervyn King) падение цен на недвижимость может продолжиться даже после снижения

ключевой ставки.В какой-то степени на это указывают и сроки реализации недвижимости на рынке. Средняя продолжительность закрытия предложения выросла до 93 дней с 78 дней

годом ранее, сообщается в докладе Rightmove. Число предложений на агента по недвижимости также выросло до 64 с 54 годом ранее.Цены выросли в 9 из 10 районах Англии и Уэльсе, где их отслеживает Rightmove. Наиболее существенный рост произошел на Западе средней Англии, где он

составил 5,8% в месячном выражении. Средняя цена в Лондоне также выросла, хотя рост распределился неравномерно по районам столицы. Согласно данным агентства,

средняя цена дома в Лондоне составила 402233 фунта стерлинга. Удивительно, но самые дорогие районы британской столицы оказались в списке лидеров падения цен

на недвижимость. Так в районе Челси и Кенсингтон цены упали на 4,2% в месячном выражении. В абсолютном выражении падение составило 67539 фунтов стерлингов до

средней стоимости в 1,6 млн. фунтов стерлингов.Столь необычное поведение цен на недвижимость в наиболее дорогих районах столицы может быть связано с тем, что инвесторы, которые ранее покупали лондонские

дома с целью получения прибыли, избавлялись от активов, которые могут значительно подешеветь. Спрос явно снижается, поскольку размеры бонусных выплат в

финансовом секторе не идут ни в какое сравнение с теми объемами, которые были получены финансистами в начале 2007 года. Рынок во многом еще держится за счет

тех новых жителей Лондона, которые приезжают из развивающихся стран, чтобы найти в Англии защиту британского законодательства. Однако спекулятивные покупки

новыми миллионерами из Азии и СНГ также имеют место быть. Поэтому нельзя исключать того варианта, что повышение цен в феврале это лишь небольшая передышка

перед очередным снижением.Андрей Кочетков, аналитик K2Kapital.Все большее число юридических фирм готовы поступиться одним из основных неписаных правил своей профессии и собираются подать иски к инвестиционным

банкам в связи с недавним кризисом на финансовых рынках, сообщает TimesOnline.Крупнейшие юридические фирмы лондонского Сити, которые традиционно получают больше доходов от оказания консультационных услуг по сделкам слияний и

поглощений, а также от сопровождения выпусков ценных бумаг, чем от претензионно-исковой работы, как правило, отказываются идти на судебные разбирательства с

банками, поскольку не могут сделать этого в силу договорных обязательств или опасений потерять будущие контракты. Тем самым, открывается ниша для более мелких

специализированных компаний, не имеющих такого конфликта интересов.В ближайшее время в Лондоне ждут волны исков от таких фирм к инвестиционным банкам и хедж-фондам по вопросам, связанным с кризисом ипотеки для заемщиков

с низким кредитным рейтингом (sub-prime). Банки, как утверждают истцы, не доводили до инвесторов полной информации о рисках и неточно оценивали стоимость

структурированных продуктов, реализуемых ими. Компания Cohen Milstein Hausfeld & Toll, одна из наиболее известных юридических фирм, занимающихся

классовыми исками в Америке, вызвала переполох в Лондоне в прошлом году, когда открыла там свое представительство и заявила, что собирается готовить иски к

банкам.В США против банков было подано уже 278 исков, касающихся кризиса. Наиболее примечательный из них – претензии британского банка Barclays к американскому

инвестиционному банку Bear Stearns в связи с крахом двух хедж-фондов на общую сумму $1,6 млрд. Также несколько классовых исков к банкам были поданы юридической

фирмой Coughlin Stoia Geller Rudman & Robbins, которая известна тем, что отсудила более $7 млрд. для акционеров энергетического гиганта Enron.Лондонские барристеры получили первые запросы в связи с кризисом ликвидности в августе прошлого года, многие из которых были инициированы самими банками,

желающими определить меру свой ответственности перед контрагентами. Стивен Лобле (Steven Loble), партнер компании Collyer Bristow, говорит, что получает все

больше запросов со стороны небольших компаний, которые лишились бизнеса в результате отказа банков предоставлять кредиты. По его мнению, судебные

разбирательства неизбежны и их начало – лишь вопрос времени.