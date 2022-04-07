﻿ 2007 Июль Кредит.бел

2007 Июль Кредит.белАмериканцы перестали платить по кредитам, так как им выгоднее было отдать залог Американский ипотечный рынок ждут новые неприятности, пишет «РБК Daily», поскольку уже больше половины ипотечных бумаг не соответствует рейтинговым критериям. Напомним, по итогам прошлого года впервые со времен Великой депрессии в США упала медианная цена жилья. Заемщики перестали платить по кредитам, так как им выгоднее было отдать залог (недвижимость) банку и взять новый кредит на меньшую сумму, что привело к лавинообразному снижению ликвидности рынка жилья. Большинство экспертов, опрошенных «РБК.Кредит» полагают, что подобное развитие событий отечественному рынку не грозит, независимо от ценовой ситуации. Однако не все специалисты согласны с этим мнением. «В первую очередь, риски снижения цен на недвижимость существуют для банков: в случае дефолта средств, вырученных от продажи заложенной недвижимости, может быть недостаточно для погашения задолженности, – отвечает на вопрос «РБК.Кредит» Дмитрий Галкин, директор центра ипотечного кредитования Бинбанка. «При снижении стоимости жилья обязательства заемщика перед банком могут быть выше рыночной стоимости объекта залога, – объясняет Олег Броян, начальник отдела ипотечного кредитования «Агропромкредит». – Если исходить из опыта других стран – США и Японии, где резко упала стоимость жилья и заемщики просто отказывались платить по кредитам, то пересмотр условий договора для банков гораздо более выгоден». «Снижение цен на жилье при условии сохранения доходов населения на том же уровне, безусловно, сделает недвижимость более доступной. Следовательно, можно ожидать роста спроса на ипотечные кредиты, – подчеркивает Алексей Успенский, заместитель председателя правления Русского ипотечного банка. По мнению эксперта,негативно на работе банков может сказаться снижение стоимости квартир, находящихся в залоге. Но эти последствия будут незаметны для тех банков, которые не уменьшали первоначальный взнос до уровня ниже 10% от стоимости приобретаемого жилья. В случае дефолта по кредиту они покроют свои издержки за счет этой суммы». Однако эксперты уверены, что России развитие событий по американскому сценарию не грозит, несмотря на то что средний уровень стоимости жилья от недели к неделе сползает вниз на 0,1–0,2%, как отмечают аналитики. Эксперты уверены, что даже подешевевшее имущество будет дорого заемщикам. «У россиян ментальность другая, – рассуждает Ирина Радченко, вице-президент Международного ипотечного клуба. – Если уж наш соотечественник купил квартиру, да еще и сделал в ней ремонт, он ни за что ее не бросит, а будет исправно платить по кредиту». «Не стоит забывать о том, что заемщик, получив кредит в банке, отвечает по обязательству всем своим имуществом, и неправильно думать, что можно оставить банку заложенную квартиру для удовлетворения его требований», – говорит Дмитрий Галкин. «Снижение цен на жилье не окажет никакого влияния на ипотечных заемщиков, ведь сумма ежемесячного платежа остается неизменной вне зависимости от ситуации на рынке жилья», – напоминает Михаил Бусыгин, заместитель начальника департамента продаж Городского ипотечного банка.Однако не все эксперты согласны с этим мнением. «У заемщиков снижается мотивация к выплате кредита, если приобретенный по ипотеке объект дешевеет», – отмечает генеральный директор компании АТТА Ипотека Александр Черняк.«Допустим, заемщик приобрел квартиру за 100 000 долл. США и взял кредит в банке на 90 000. Спустя некоторое время цена за купленную квартиру упала до 70 000 долл., а заемщик должен банку, с учетом уже частично погашенных обязательств, еще 80 000, – объясняет Олег Броян. – При условии неплатежеспособности клиента, банк имеет право продать квартиру, но, к сожалению, даже вырученных средств будет недостаточно для покрытия обязательств, и заемщик останется должен банку». ИРИНА ЗАМУЛИНА Источник: РБК.Кредит