﻿21.03.2012 — Условия кредитного договора ВТБ24 — клиенту не понять. Антибанки

21.03.2012 — Условия кредитного договора ВТБ24 — клиенту не понятьВ ипотечном кредите ВТБ 24 ежемесячныек платежи расчитвваются по двум формулам:

1ая формула — это обычный аннуитет. она сама по себе сложна для понимания нематематику, но суть ясна — это платеж, который включает в себя проценты и основной долг. платеж имеет постоянный размер, изменяется только соотношение процентов и основного долга внутри платежа по мере уменьшения суммы основного долга.

2ая формула — проста для понимания, т.к. это обычная формула для расчета процентов на остаток долга, но сложно понять, когда она применяется.

В договоре случай применения этой формулы описан так: «4.3.10.2. Если сумма Процентов, начисленных за пользование Кредитом за соответствующий Процентный период, превышает размер Платежа, указанный в п.4.3.10.1 Кредитного договора».

Может ли получиться так, что сумма Процентов больше Платежа? да, может.

Вот пример:

Все просто. Суть кроется в просрочке Платежа.

Например у вас платеж за июнь 2012 года – 100р., из которых 10р. — основной долг, 90р. — проценты.

Вы его не оплатили.

В июле у вас помимо ежемесячного июльского платежа (в который входит 89 рублей процентов), еще 90 р. долга по процентам за июнь, и в итоге общая сумма процентов на июль будет 179 р. и соответственно будет больше июльского платежа, который неизменно составляет 90 р.

Поэтому, пока вы не погасите все долги, вы не выйдете на нормальный график,и будете платить только проценты. оснвной долг уменьшаться не будет.

логика банка понятна — так он больше на вас заработает.