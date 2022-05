26 июня 2007

до 2320,86, MICEX Power Index снизился на 0,14% до 3809,02 и MICEX Telecom Index практически не изменился, прибавив всего 0,11%. Объем торгов составил

169,52 млрд. руб. или $6,55 млрд. Лидерами роста стали обыкновенные акции АстраханьЭнерго и привилегированные РостовЭнерго, выросшие соответственно на 12,06%

и 7,14%. Лидеры падения – обыкновенные акции ВоронежЭнерго, рухнувшие на 23,24% и привилегированные акции Ярославской сбытовой компании,

потерявшие в цене 18,18%.Лучше рынка торговались акции металлургического сектора. Среди ликвидных акций больше всего прибавили бумаги РАО ЕЭС, Газпрома, Норникеля и Лукойла.Индекс РТС прибавил 1,17% и закрылся на уровне 1897. Объем на классическом рынке составил $67 млн. Акции Русиа Петролеум выросли на 11,11%, лидер

понижения – акции Ставропольской электрогенерирующей компании, потерявшие 5%.Кризис в секторе ипотечного кредитования, потрясший финансовые рынки США, не является единичным событием. Такое заявление сделал во вторник Билл Гросс (Bill

Gross), легендарный управляющий крупнейшим в мире облигационным фондом Pacific Investment Management Co., известным как PIMCO.Гросс, занимающий пост главного директора по инвестициям в PIMCO, отметил также в инвестиционном прогнозе на июль, размещенном на Веб-странице компании, что

ситуация по спасению хеджевого фонда инвестиционным банком Bear Stearns является отражением случая с Long Term Capital Management, имевшего место около десяти

лет назад. Тогда, осенью 1998 года крах хеджевого фонда Long Term Capital Management нанес удар всему рынку корпоративных обязательств и заставил Федеральную

резервную систему США начать снижение процентных ставок.Кроме того, Гросс добавил, что, по его мнению, кризис в секторе ипотечного кредитования способен принести сокращение потребления и строительства новых жилых

домов в ближайшие 12-18 месяцев. При этом Гросс ожидает снижения ключевой процентной ставки ФРС в ближайшие шесть месяцев, что может стать своеобразным

“страховым полисом” американского Центробанка.Стоит отметить, что согласно опубликованным во вторник данным по индексу S&P/Case-Shiller, стоимость жилой недвижимости в апреле текущего года упала на

2,1% по сравнению с аналогичным периодом 2006 года. Это самые быстрые темпы падения цен за последние 16 лет. Распространенный во вторник отчет министерства

торговли США свидетельствует о снижении продаж нового жилья мае на 1,6% в годовом выражении.Смотрите также материалы по теме – “Гринспен считает, что проблемы ипотечного сектора могут распространиться на другие секторы”, “Болезнь одной New Century

Financial или эпидемия всей отрасли ипотечного кредитования?”Согласно отчету министерства торговли, опубликованному во вторник 26 июня, в прошлом месяце количество проданных новых односемейных домов в годовом

исчислении упало на 1,6% до 915 тыс. Экономисты прогнозировали, что продажи сократятся до 930 тыс. За прошедший год объем продаж новых жилых домов упал на 15,8%.Февральские, мартовские и апрельские показатели продаж были снижены на 84 тыс. единиц.Количество домов, предлагаемых к продаже, в мае снизилось на 1,1% до 536 тыс., а за год упало на 5%. По сравнению с маем 2006 г. средняя цена дома снизилась

на 0,9% до $236100.Во вторник 26 июня китайский фондовый рынок неожиданно закрылся с небольшим повышением, хотя в течение практически всей торговой сессии индексы находились

в отрицательной зоне. Shanghai Composite Index вырос на 0,82%, прибавив 32,29 пункта. Его значение на закрытие 3973,37. Общий торговый оборот в Шанхае и

Шэньчжэне составил 171,4 млрд. юаней, что стало минимальным показателем с 29 мая.496 выпусков акций категории “A” в Шанхае закрылось в плюсе, 275 снизилось по сравнению с предшествующим торговым днем, цена 68 выпусков не изменилась.

Лидером повышения стали акции судоходной компании China COSCO, ранее торговавшиеся в Гонконге. В первый день торгов на Шанхайской фондовой бирже их цена выросла

на 93,16% и достигла 16,38 юаней. Лидеры понижения – акции Yunnan Freetrade Science and Technology, закрывшиеся на нижней границе дневного диапазона цен в 10%.

Shenzhen Component Index закрылся на максимальном дневном значении в 13219,41 пунктов, прибавив 110,16 пункта, или 0,84%. Минимальное за текущий день значение

индекса в 12655,16 пунктов было зафиксировано вскоре после начала сессии. Наибольший оборот пришелся на акции компании TCL, выпускающей телевизоры, максимальное

количество сделок прошло по акциям девелопера China Vanke. Лучше рынка торговались акции технологических, транспортных и добывающих компаний. Рост наблюдался и

по акциям категории “B”. Из 109 выпусков, 86 закрылось в плюсе, 18 снизилось и по 5 цены не изменились.В результате падения цен на акции в пятницу и понедельник, капитализация китайского фондового рынка уменьшилась на 1,408 трлн. юаней. Аналитики отмечают

следующие факторы, оказывающие негативное влияние на рынок: отток капитала для вложения в акции COSCO, решение Bank of Nanjing и Bank of Ningbo о проведении IPO,

выход на биржи континентального Китая “красных фишек” из Гонконга, ожидаемый рост процентных ставок, введение в действие программы “квалифицированный

институциональный инвестор”, возможное снижение налога на проценты по депозитам.Темпы роста потребительских цен в Российской Федерации за первые 18 дней июня составили 0,4%. С начала текущего года инфляция в стране составила 5,1%. Об этом

во вторник заявил первый заместитель председателя Банка России Алексей Улюкаев.В понедельник 25 июня Улюкаев отметил, что по итогам текущего месяца потребительские цены могут вырасти на 0,6% по сравнению с 0,3% в июне 2006 года.