30 октября 2007

13 млрд. до 15,9 млрд. юаней ($2,12 млрд.). Такие данные представлены в опубликованном во вторник 30 октября отчете этого четвертого по величине в Китае банка,

выполненном по международным стандартам финансовой отчетности. По неподтвержденным аудитом данным, квартальные доходы ICBC от нетто-процентов увеличились в отчетном периоде на 21,54%, с 32,5 млрд. до 39,5 млрд. юаней, а

чистые доходы от комиссионных подскочили более чем вдвое, с 3,2 млрд. до 7,2 млрд. юаней.Чистая прибыль ICBC за девять месяцев текущего года выросла на 40%, с 32,5 млрд. до 45,5 млрд. юаней ($6,06 млрд.).Резервный банк Индии неожиданно сообщил во вторник 30 октября о принятом им решении увеличить норму резервного покрытия – то есть ту часть средств, которую

коммерческие банки обязаны держать в резерве и не имеют права использовать для выдачи кредитов – на половину процентного пункта – до 7,5%. Центробанк объяснил

это решение необходимостью предотвратить повторного скачка инфляции из-за “неприемлемо высокого” уровеня притока иностранной валюты. Ключевая процентная ставка

в Индии осталась без изменений.По словам управляющего индийского центробанка Йаги Венугопала Редди (Yaga Venugopal Reddy), приток иностранной валюты в Индию увеличился после того, как

ФРС США сократила ставки для предотвращения дефолта в сфере ипотечного кредитования заемщиков с низким рейтингом. И, по мнению старшего экономиста из Standard

Chartered Bank Шучиты Мехты (Shuchita Mehta), центробанк Индии предпринял “данный шаг чтобы убедиться, что ситуация с ликвидностью не вышла из-под контроля”.

Он также полагает, что “Индия по прежнему очень привлекательная для зарубежных инвесторов”.Инвестиционный банк Merrill Lynch & Co. потерял намного больше, чем $2,24 млрд., или $2,82 на акцию, о которых его главный исполнительный директор

Стэнли О’Нил (Stanley O’Neal) сообщил как об убытках за III квартал. Реальный вред акционерам нанесло списание убыточных активов на сумму $8,4 млрд., ставшее

самым крупным в истории Wall Street. Это списание полностью ликвидировало позитивный эффект роста капитала компании в течение четырех кварталов. В результате

понесенных потерь, которые, главным образом, были связаны с обеспеченными долговыми обязательствами и ипотечными кредитами subprime, чистая стоимость компании

(т.е. активы минус обязательства) снизилась до $38,8 млрд.По словам аналитика из фирмы Lehman Brothers Holdings Inc. Роберта Уилленса (Robert Willens), “одним махом лишиться 20% чистого капитала – это серьезный

удар”. Уилленс считает, что для того, чтобы вновь заработать этот капитал, банку понадобится два-три года. По оценкам фирмы Sanford C. Bernstein & Co, списание убытков, разрушившее 21-летнюю карьеру О’Нила в Merrill, превышает сумму, которую крупнейшая в мире

брокерская компания заработала, без учета налогов на доходы от продаж инструментов с фиксированным доходом и трейдинга, за последние три года. Снижение чистого

капитала может оказать негативный эффект на акции банка, поскольку многие инвесторы используют для оценки акций показатель их балансовой стоимости. Сейчас

акции Merrill занимают предпоследнее место по результатам текущего года среди пяти крупнейших в США фирм ценных бумаг.Merrill может уже во вторник 30 октября назвать имя одного из директоров в качестве неисполнительного председателя, который заменит 56-летнего О’Нила, пока

ему не подыщут преемника. Газета Wall Street Journal сообщила об этом утром 30 октября, ссылаясь на источник, информированный о данном плане.Токийская и Лондонская фондовые биржи подписали соглашение о совместном создании рынка для акций недавно созданных компаний. Информация об этом содержится в

сообщении Токийской фондовой биржи распространенном во вторник. По словам президента TSE Fwecb Саито (Atsushi Saito), новый рынок, скорее всего, будет запущен в

2008 году.Фондовые биржи по всему миру объединяют усилия через слияния и поглощения для того, чтобы разделить нагрузку между инвесторами в системах следующего поколения,

а также удовлетворить спрос инвесторов на широкий спектр финансовых продуктов.Фьючерсы на индексы США демонстрируют слабость накануне дня принятия решения ФРС США по ключевой ставке. По состоянию на 7:01 по Нью-Йорку, фьючерсы на

S&P 500 падают на 4,00 пунктов до 1543,00, а Фьючерсы на Nasdaq 100 снижаются на 7,00 пунктов до 2208,00.Безусловно, основным событием рынка, которое распространяет свое влияние на все секторы, является решение комитета по открытым рынкам ФРС США относительно

ключевой ставки по федеральным фондам. Комитет будет заседать 31 октября, но уже сейчас ощущается нервозность на рынке. Большинство аналитиков считают, что рынок

ждет снижение ставки по федеральным фондам на 0,25 процентного пункта. Однако появились и те голоса, которые допускают и иные варианты развития ситуации. В случае

снижения ставки на ожидаемые 0,25 процентного пункта рынок может и не показать каких-либо значительных колебаний. Более того, часть аналитиков сходится в том

мнении, что это снижение уже заложено в росте рынка в последние дни. При этом отмечается, что после решения ФРС рынок может испытать некоторое снижение.Тоже самое может произойти и с американской валютой. Доллар стремительно слабел относительно евро, но накануне заседания комитета европейская валюта, не без

оснований, начала терять свой запал. Даже японская иена воздерживается от сильного укрепления и торгуется в районе 114,82 иены за доллар по состоянию на 13:30 по

московскому времени. За евро дают $1,4394. Некоторое укрепление доллара также позитивно сказалось и на ослаблении роста цены на нефть. В 7:00 по Нью-Йорку, 14:00

по Москве, за баррель марки Light Sweet давали $92,38.Впрочем, американский фондовый рынок будет также внимательно изучать отчеты компаний, которые выпускают товары широкого потребления. В частности, выйдут

квартальные отчеты Procter & Gamble, от которой ожидают двухзначный рост прибыли и 6%-8% рост доходов, или $0,90 на акцию, а также компании Colgate-Palmolive,

работающей в схожей с Procter & Gamble области. Отчеты данных лидеров потребительского сектора покажут реальные цифры того, как американцы тратят свои деньги.При этом на 30 октября запланирован выход Индекса потребительской уверенности ABC. По мнению аналитиков, индекс может снизиться до 99 пунктов, что даже ниже

99,8 пунктов пересмотренного индекса за сентябрь. Данные по индексу должны выйти в 10:00 по Нью-Йорку или 17:00 по Москве.На сегодня также запланирован выход Индекса розничных продаж ICSC/UBS за предыдущую неделю. Однако уже перед выходом данных рынок ждет, что продажи снизятся,

что отражается на котировках акций ведущих розничных компаний, которые снижаются в Европе. Необходимо заметить, что потребительский сектор составляет почти 2/3

экономики США.Отдельно будет опубликован индекс Case-Shiller, который отслеживает цены на жилищном рынке. Аналитики ожидают, что в очередной, уже 13-ый раз, индекс покажет,

что цены на жилье, в месячном выражении, демонстрируют снижение. При этом официальные лица, в частности, министр финансов США Генри Полсон (Henry Paulson) не

могут удержаться от того, чтобы испортить инвесторам настроение перед началом торгов. “Мы еще не коснулись дна”, — заявил Полсон, выступая в Нью-Дели. Министр

финансов США говорил в индийской столице о том, что сильный доллар отвечает интересам Америки, но вот с ипотечным кризисом ситуация далека от завершения. Если

такие заявления делает главный финансовый чиновник администрации Белого дома, то у ФРС США нет иных вариантов действия, кроме снижения ставки по федеральным

фондам, чтобы окончательно не похоронить экономический рост в стране.