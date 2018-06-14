За последние три года количество ВИЧ-инфицированных жителей Минска выросло в 1,6 раза, Беларуси — в 1,3 раза

В целом по стране количество граждан с ВИЧ-положительным статусом за три года выросло с 15 до 19,5 тыс. В 2010 году было зарегистрировано 11,3 тыс. случаев ВИЧ-инфекции.





По данным медиков, треть инфицированных не знают своего статуса.

Минск, 14 июня. За последние три года количество ВИЧ-инфицированных жителей Минска выросло в 1,6 раза.По сообщению санитарно-эпидемиологической службы столицы, на 1 июня в городе проживало 4.313 человек с ВИЧ-позитивным статусом. За январь—май выявлено 239 новых случаев ВИЧ-инфекции, за май — 105.Год назад в столице проживало 3.821 человек с ВИЧ-позитивным статусом, в середине 2016 года — 3.268 человек, в 2015 году — 2.557.По последним данным, в структуре путей передачи удельный вес парентерального немедицинского пути передачи при инъекционном введении наркотических средств составил 35,8%, полового пути — 63,2%.Женщины составляют треть инфицированных. Средний возраст вновь выявленных ВИЧ-позитивных пациентов составил 36 лет. Наибольшая доля случаев ВИЧ-инфекции зарегистрирована в возрастной группе 30-39 лет — 50,6%; удельный вес 20-29-летних составляет 19,2%, 40-49-летних — 22,2%.