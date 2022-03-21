Нацбанк изменит порядок вступления в силу официальных курсов валют

В связи с переходом на применение Международных стандартов финансовой отчетности в бухгалтерском учете и финансовой отчетности банков, а также для обеспечения единообразия в подходах к формированию бухгалтерской (финансовой), пруденциальной и…