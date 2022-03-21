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admin-belapan
Родственникам некоторых задержанных сотрудников портала tut.by сообщили, что те находятся в статусе подозреваемых и будут содержаться под стражей. Официальной информации от правоохранительных органов к этому моменту нет, говорится в…

Главреда tut.by Золотову переведут в СИЗО

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