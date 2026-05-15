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Организация финансов в республике Беларусь — важные советы и основные аспекты финансового планирования
Финансовая организация в Республике Беларусь является важной и неотъемлемой частью экономической деятельности Беларуси. Управление финансами - это ключевой аспект успешного развития страны. Именно организация финансов позволяет обеспечить…
Как халвинг биткоина в 2024 году повлияет на его курс и…
Биткоин, самая популярная и известная криптовалюта, готовится к своему следующему важному событию - халвингу,…
Правозащитники сообщают о задержаниях
По данным правозащитного центра в стране зафиксировано около 150 случаев задержаний. Административные суды…
Анализ и прогнозирование изменений индекса жадности…
Криптосфера предоставила нам множество возможностей в сфере финансов. Но как определить насколько жаден рынок?…
Официальный сайт Министерства Финансов Республики Беларусь…
Мфинансов - веб-сайт Беларуси, который предлагает официальную информацию и свежие новости от Министерства финансов…
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Памятка желающему получить кредит в Беларуси
Оглавление Коротко о главном 1. Определите цель и вид кредита 2. Оцените платежеспособность 3. Причины отказа и «красные флаги» 4. Документы и справки 5. Как сравнивать предложения 6. График и досрочное погашение…
Рейтинг онлайн казино с моментальным выводом: подборка площадок
Гемблерам доступны разнообразные платформы для игры в интересных азартных развлечениях. Особой популярностью пользуются онлайн казино с моментальным выводом денег на igamingrus.com/kazino-s-vyvodom/. Рассмотрим их особенности, как подобрать…
WordPress.org против WordPress.com: что правда выбрать бизнесу
Если говорить по‑честному, для нормального бизнес‑сайта в России и Беларуси в большинстве случаев логичнее сразу идти в сторону WordPress.org, а не застревать на тарифах WordPress.com. Но у .com тоже есть своя ниша, и вот тут как раз…
Финансовый бум в НБА: рекордные оценки клубов в 2025 году
Национальная баскетбольная ассоциация переживает беспрецедентный финансовый подъем. Средняя стоимость франшизы НБА достигла впечатляющей отметки в $5,4 миллиарда, а суммарная капитализация всех 30 клубов превысила $160 миллиардов. Что стоит…
Проблемы Хаби Алонсо в «Реале»: история повторяется?
Каждый новый тренер мадридского «Реала» сталкивается с колоссальным давлением. Хаби Алонсо не стал исключением. Несмотря на впечатляющие результаты – всего два поражения в 17 матчах – критика в его адрес нарастает после серии из трех игр…