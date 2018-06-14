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Дата распечатки: 14.06.2018 07:34
 
14.06.2018 07:16 Общество

Минский аэропорт анонсировал, а затем аннулировал повышение цен на парковку

Минск, 14 июня. Национальный аэропорт "Минск" в один день, 13 июня, анонсировал, а затем аннулировал двукратное повышение цен на платной парковке, рассчитанной на 1.235 машино-мест.

С 15 июня сутки стоянки автомобиля на этой парковке должны были стоить 12 рублей против 6, неделя — 60 против 30, до часа — 2 против 1,5.

В сообщении об отмене повышения цен говорилось, что "объявление о повышении тарифов за оказание услуг платной охраняемой круглосуточной автостоянки, ранее размещенное в разделе "Автостоянки" на официальном сайте Национального аэропорта Минск, было опубликовано ошибочно".

Аэропорт принес извинения за "недостоверно опубликованную информацию".
БелаПАН.

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Четверг, 14 Июнь 2018, 07:34
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