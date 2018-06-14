Белорусская информационная компания
Адрес страницы: https://belapan.by/archive/2018/06/14/960790/
Дата распечатки: 14.06.2018 13:51
 
14.06.2018 12:24 Общество

В квартире директора БелаПАН Алеся Липая уже около четырех часов длится обыск

Минск, 14 июня. В квартире учредителя и директора информационной компании БелаПАН Алеся Липая уже около четырех часов длится обыск.

Известно, что обыск проводит следственная группа департамента финансовых расследований (ДФР) Комитета госконтроля. Представители ДФР пришли к Липаю 14 июня около 7 часов. Липай сразу же связался с правозащитником Алесем Беляцким и до его прихода не открывал дверь.

По словам Беляцкого, он просил следственную группу взять его в качестве понятого, но правозащитнику в этом было отказано. В качестве понятых следователи пригласили работников жилищно-коммунальной службы. В квартиру также не пустили адвоката.

Известно, что ордер на обыск подписал прокурор города в рамках уголовного дела, какого именно — неизвестно.

Официальный представитель ДФР Юрий Кардымон заявил БелаПАН, что пока "не готов ничего сказать" по данному делу.

Возле квартиры Липая сейчас находятся правозащитники и журналисты.
БелаПАН.

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Четверг, 14 Июнь 2018, 13:51
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