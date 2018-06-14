Белорусская информационная компания
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Дата распечатки: 14.06.2018 13:51
 
14.06.2018 13:25 Экономика, Финансы

Доллар США вновь опустился ниже 2 рублей на торгах БВФБ

Минск, 14 июня. 14 июня на торгах Белорусской валютно-фондовой биржи белорусский рубль укрепился к доллару США и евро, ослабел — к российскому рублю.

По итогам торгов курс евро снизился на 0,0041 рубля (0,17%) и составил 2,3576 рубля.

Курс доллара США уменьшился на 0,0136 рубля (0,68%) до 1,9967 рубля.

Курс российского рубля вырос на 0,0198 рубля (0,62%) и составил 3,2080 белорусского рубля за 100 российских.

В курсообразовании Нацбанк использует механизм привязки курса рубля к корзине валют, в которой удельный вес российского рубля составляет 50%, доллара США и евро — 30 и 20%.

Белорусский рубль реагирует на динамику курса российского рубля, который во многом зависит от цен на нефть. В четверг фьючерсы на нефть марки Brent растут и находятся в районе 76,5 доллара за баррель. 

В России средневзвешенный курс доллара к рублю расчетами "завтра" на единой торговой сессии ММВБ, по которому устанавливается официальный курс Центробанка, на 11.30 снизился на 86,53 копейки и составил 62,2511 рубля.
Алексей Орешко, БелаПАН.

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Четверг, 14 Июнь 2018, 13:51
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