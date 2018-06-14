Доллар США вновь опустился ниже 2 рублей на торгах БВФБ

Минск, 14 июня. 14 июня на торгах Белорусской валютно-фондовой биржи белорусский рубль укрепился к доллару США и евро, ослабел — к российскому рублю.



По итогам торгов курс евро снизился на 0,0041 рубля (0,17%) и составил 2,3576 рубля.



Курс доллара США уменьшился на 0,0136 рубля (0,68%) до 1,9967 рубля.



Курс российского рубля вырос на 0,0198 рубля (0,62%) и составил 3,2080 белорусского рубля за 100 российских.



В курсообразовании Нацбанк использует механизм привязки курса рубля к корзине валют, в которой удельный вес российского рубля составляет 50%, доллара США и евро — 30 и 20%.



Белорусский рубль реагирует на динамику курса российского рубля, который во многом зависит от цен на нефть. В четверг фьючерсы на нефть марки Brent растут и находятся в районе 76,5 доллара за баррель.



В России средневзвешенный курс доллара к рублю расчетами "завтра" на единой торговой сессии ММВБ, по которому устанавливается официальный курс Центробанка, на 11.30 снизился на 86,53 копейки и составил 62,2511 рубля.