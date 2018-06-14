Белорусская информационная компания
Адрес страницы: https://belapan.by/archive/2018/06/14/960837/
Дата распечатки: 14.06.2018 15:22
 
14.06.2018 14:55 Общество

После почти семичасового обыска в квартире Алеся Липая его повезли в управление ДФР КГК по Минску и Минской области

Минск, 14 июня. В 14.35, после почти семичасового обыска в квартире учредителя и директора информационной компании БелаПАН Алеся Липая, его повезли в управление департамента финансовых расследований (ДФР) Комитета госконтроля по Минску и Минской области. Об этом он сообщил журналистам, когда его выводили из дома.

Сотрудники ДФР, проводившие обыск, вынесли из квартиры Липая опечатанную коробку.

По имеющейся информации, в квартиру Липая представители ДФР пришли 14 июня около 7 часов. Липай сразу же связался с правозащитником Алесем Беляцким и до его прихода не открывал дверь. Обыск начался примерно в 8.00.

По словам Беляцкого, он просил следственную группу взять его в качестве понятого, но правозащитнику в этом было отказано. В качестве понятых следователи пригласили работников жилищно-коммунальной службы. В квартиру также не пустили адвоката.

Известно, что ордер на обыск подписал прокурор города в рамках уголовного дела, какого именно — неизвестно.

Адвокат Алеся Липая сообщила БелаПАН, что созванивалась с ним во время обыска, и сейчас направляется в управление ДФР по Минску и Минской области, чтобы присутствовать на допросе своего подзащитного, а также узнать, в каком статусе он находится.

Официальный представитель ДФР Юрий Кардымон заявил БелаПАН, что пока "не готов ничего сказать" по данному делу.
БелаПАН.

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Четверг, 14 Июнь 2018, 15:22
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