14.06.2018 14:55 Общество
После почти семичасового обыска в квартире Алеся Липая его повезли в управление ДФР КГК по Минску и Минской области
Минск, 14 июня. В 14.35, после почти семичасового обыска в квартире учредителя и директора информационной компании БелаПАН Алеся Липая, его повезли в управление департамента финансовых расследований (ДФР) Комитета госконтроля по Минску и Минской области. Об этом он сообщил журналистам, когда его выводили из дома.
Сотрудники ДФР, проводившие обыск, вынесли из квартиры Липая опечатанную коробку.
По имеющейся информации, в квартиру Липая представители ДФР пришли 14 июня около 7 часов. Липай сразу же связался с правозащитником Алесем Беляцким и до его прихода не открывал дверь. Обыск начался примерно в 8.00.
По словам Беляцкого, он просил следственную группу взять его в качестве понятого, но правозащитнику в этом было отказано. В качестве понятых следователи пригласили работников жилищно-коммунальной службы. В квартиру также не пустили адвоката.
Известно, что ордер на обыск подписал прокурор города в рамках уголовного дела, какого именно — неизвестно.
Адвокат Алеся Липая сообщила БелаПАН, что созванивалась с ним во время обыска, и сейчас направляется в управление ДФР по Минску и Минской области, чтобы присутствовать на допросе своего подзащитного, а также узнать, в каком статусе он находится.
Официальный представитель ДФР Юрий Кардымон заявил БелаПАН, что пока "не готов ничего сказать" по данному делу.
Сотрудники ДФР, проводившие обыск, вынесли из квартиры Липая опечатанную коробку.
По имеющейся информации, в квартиру Липая представители ДФР пришли 14 июня около 7 часов. Липай сразу же связался с правозащитником Алесем Беляцким и до его прихода не открывал дверь. Обыск начался примерно в 8.00.
По словам Беляцкого, он просил следственную группу взять его в качестве понятого, но правозащитнику в этом было отказано. В качестве понятых следователи пригласили работников жилищно-коммунальной службы. В квартиру также не пустили адвоката.
Известно, что ордер на обыск подписал прокурор города в рамках уголовного дела, какого именно — неизвестно.
Адвокат Алеся Липая сообщила БелаПАН, что созванивалась с ним во время обыска, и сейчас направляется в управление ДФР по Минску и Минской области, чтобы присутствовать на допросе своего подзащитного, а также узнать, в каком статусе он находится.
Официальный представитель ДФР Юрий Кардымон заявил БелаПАН, что пока "не готов ничего сказать" по данному делу.