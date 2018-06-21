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Дата распечатки: 21.06.2018 08:18
 
21.06.2018 06:56 Экономика

В январе—мае объем жилищного строительства в Минске вырос почти на 20%

Минск, 20 июня. В январе—мае 2018 года организациями всех форм собственности в Минске построено 3.603 новые квартиры (в январе—мае 2017-го — 3.230), сообщило главное статистическое управление столицы.

Введено в эксплуатацию 253,6 тыс. квадратных метров общей площади жилья, что на 18% больше, чем в январе—мае 2017 года, на 27,5% меньше, чем в мае прошлого года, и на 68,2% меньше, чем в апреле текущего года.

Для граждан, состоящих на учете нуждающихся в улучшении жилищных условий, введено в эксплуатацию 49,8 тыс. квадратных метров общей площади, или 19,6% общего ввода жилья.

Из общего объема введенного жилья для граждан, состоящих на учете нуждающихся в улучшении жилищных условий, с использованием государственной поддержки построено 41,6 тыс. квадратных метров (в 4,4 раза больше, чем в январе—мае 2017 года; на 35,1% меньше, чем в мае 2017-го; почти в два раза меньше, чем в апреле 2018-го).

В 2018 году в столице планируют построить 720 тыс. квадратных метров жилья, в том числе для состоящих на учете нуждающихся — 120 тыс. В Московском районе должны возвести 218,2 тыс. кв. м, в Первомайском — 155 тыс., в Центральном — 135,9 тыс. Кроме того, начнется освоение территорий в Заводском районе — в границах улиц Шишкина и Кулешова, продолжится жилищное строительство во Фрунзенском районе — в границах улиц Шаранговича и Горецкого.
Марина Носова, БелаПАН.

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Четверг, 21 Июнь 2018, 08:18
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