Подписан меморандум о сотрудничестве между СЭЗ "Брест" и Объединенной торгово-промышленной палатой Швейцария-СНГ/Грузия

Минск, 21 июня. Меморандум о сотрудничестве между свободной экономической зоной "Брест" и Объединенной торгово-промышленной палатой Швейцария-СНГ/Грузия подписан в Берне в рамках 10-го заседания Белорусско-швейцарского совместного комитета по торговле и экономическому сотрудничеству.



Кроме того, достигнуто соглашение о подписании в ближайшем будущем меморандума между Министерством спорта и туризма Беларуси и Швейцарским агентством по туризму о сотрудничестве в сфере туризма.



Делегацию из Беларуси возглавлял заместитель министра иностранных дел Евгений Шестаков, сообщила пресс-служба ведомства.



Стороны обменялись информацией о состоянии и перспективах развития национальных экономик, взаимной торговли, рассмотрели "обширный перечень вопросов", касающихся сотрудничества в сферах финансов и страхования, банковского дела, науки и технологий, туризма, охраны окружающей среды. Обсуждены вопросы повышения эффективности двустороннего взаимодействия в области торговли товарами и услугами, а также в кредитно-инвестиционной сфере.



В рамках пребывания в Берне Шестаков провел встречу в Федеральном департаменте иностранных дел Швейцарии с заместителем государственного секретаря Кристиной Марти Ланг. Обсуждены основные направления белорусско-швейцарского взаимодействия, дальнейшие шаги по активизации и расширению сотрудничества.



Заместитель министра во главе делегации органов госуправления и деловых кругов посетил завод концерна АВВ в Турги, где провел встречу с представителями руководства концерна по вопросам реализации совместных проектов и перспективам дальнейшего взаимодействия.



Компания АВВ — мировой технологический лидер в областях электрооборудования, робототехники и механизмов движения, промышленной автоматизации и электрических сетей. Представлена в 100 странах, общий штат сотрудников 135 тыс. человек. Годовой оборот — 34 млрд долларов США. Штаб-квартира располагается в Цюрихе.



Кроме того, для деловых кругов Швейцарии в Турги состоялась презентация актуальных возможностей для развития бизнеса и инвестиций Economic Update and New Business Opportunities, организованная белорусским посольством при поддержке АВВ и Объединенной торгово-промышленной палаты Швейцария-СНГ/Грузия. Перед участниками презентации выступили Евгений Шестаков, представители "Беларусбанка", индустриального парка "Великий камень", СЭЗ "Брест", швейцарских компаний Stadler и ABB. Мероприятие завершилось биржей контактов.



Предыдущее заседание комитета по торговле и экономическому сотрудничеству прошло в июне 2015 года в Минске.